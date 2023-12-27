***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.12.2023 18:03
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229831
BIST
'
18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1379
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4104
En Düşük
29,0967
18:0532,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3483
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.965,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 27,60
|Açılış
|: 1.965,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4008
|29,4104
|% 0,47
|
|Euro
|32,6733
|32,6881
|% 1,08
|
|Sterlin
|37,4436
|37,6314
|% 1,30
|
|Frank
|34,4973
|34,7051
|% 1,46
|
|Riyal
|7,8107
|7,8499
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,34
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|987,91
|991,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,36
|1.181,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,29
|80,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.078,70
|2.079,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SUMAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 181.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 877 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 61 kaybederek (% -0.44 ) 6, 452
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TURGG, ZEDUR, MRGYO, QNBFL, MIATK, GRSEL, BAYRK, QNBFB, ATAKP, ULAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, SKBNK, GUBRF, INVES, VERUS, SNPAM, EMNIS, ISGYO, AHGAZ
-
17:58
MRGYO, BEYAZ, OBASE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında