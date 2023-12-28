***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2023 14:00
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230056
BIST
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15:227.433
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 172,56
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2229,4553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0749
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2232,8295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1598
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:221.963,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.959,47
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DERHL
|7,26
|15.625.978
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.977.165
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|315.671.184
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.665.925
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|284.564.714
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|93.837.611
|% -9,97
|
|ENSRI
|26,96
|67.450.885
|% -4,80
|
|LKMNH
|58,75
|12.667.459
|% -3,21
|
|THYAO
|229,60
|3.550.561.661
|% 3,33
|
|AKBNK
|36,26
|1.898.227.744
|% 1,06
|
|YKBNK
|19,33
|1.673.492.367
|% 0,89
|
|ISCTR
|22,86
|1.468.496.004
|% 2,33
|
|EREGL
|41,76
|1.286.583.468
|% 1,56
|
|YKBNK
|19,33
|1.673.492.367
|% 0,89
|
|EKGYO
|6,88
|540.900.650
|% 1,78
|
|ISCTR
|22,86
|1.468.496.004
|% 2,33
|
|AKBNK
|36,26
|1.898.227.744
|% 1,06
|
|PETKM
|17,49
|573.055.263
|% 2,58
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4474
|29,4513
|% 0,24
|
|Euro
|32,7957
|32,8178
|% 0,45
|
|Sterlin
|37,5183
|37,7064
|% 0,05
|
|Frank
|35,0556
|35,2668
|% 0,93
|
|Riyal
|7,8297
|7,8689
|% 0,22
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,28
|% 0,66
|
|Platin
|996,47
|1.000,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.132,01
|1.142,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,85
|78,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.073,81
|2.074,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:20
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-
15:35ARDYZ
Yüzde 6.41 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 474, 642 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 7, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 39 üstünde . İşlem hacmi 34, 624.00 milyon TL de
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15:34BAYRK
Yüzde 6.56 oranında artışla 16.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 839, 054 adet işlem
-
15:32DYOBY
Yüzde 7.77 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 673 adet işlem
-
15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, YKBNK