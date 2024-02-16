***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2024 12:22
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250024
BIST
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14:119.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 29,39
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
14:1130,8288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1035
|Açılış
|: 30,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8288
En Düşük
30,2546
14:1133,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0117
|Açılış
|: 33,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
14:111.989,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,24
|Açılış
|: 1.989,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.989,49
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler14:10
|AKSUE
|14,13
|28.295.973
|% 106,58
|
|TKNSA
|44,00
|692.681.395
|% 10,00
|
|LUKSK
|98,75
|58.577.121
|% 9,97
|
|ALKA
|34,46
|90.398.539
|% 9,96
|
|DOBUR
|89,40
|67.387.188
|% 9,96
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|EYGYO
|11,33
|158.700.669
|% -7,13
|
|YONGA
|62,60
|2.722.293
|% -6,36
|
|ISYAT
|13,08
|109.423.799
|% -5,90
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|THYAO
|283,50
|4.501.472.301
|% -0,18
|
|ASELS
|58,55
|3.572.683.660
|% 4,83
|
|KRDMD
|29,74
|3.501.104.277
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,70
|2.028.898.621
|% 2,59
|
|EREGL
|49,16
|8.816.518.555
|% 4,42
|
|ZOREN
|5,35
|881.144.707
|% 1,13
|
|SASA
|45,22
|5.840.809.026
|% 2,40
|
|ISCTR
|27,88
|3.409.247.052
|% 0,65
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8217
|30,8272
|% 0,33
|
|Euro
|33,2129
|33,2334
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,6939
|38,8879
|% 0,28
|
|Frank
|34,8387
|35,0486
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1937
|8,2348
|% 0,26
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,01
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|893,76
|895,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,15
|950,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.007,10
|2.007,42
|% 0,66
|