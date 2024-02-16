***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2024 15:22
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250059
BIST
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17:459.240
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,59
|Açılış
|: 9.274
|
|Önceki Kapanış
|: 9.242
|
9.216
En Yüksek
9.306
17:4530,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1100
|Açılış
|: 30,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8400
|
30,8357
En Düşük
30,2546
17:4533,1689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0491
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1500
|
33,3835
En Düşük
32,7468
17:451.981,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.981,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.979,81
|
1.990,65
En Düşük
1.949,74
BIST En Aktif Hisseler17:45
|AKSUE
|14,27
|44.634.035
|% 108,63
|
|TDGYO
|13,20
|196.159.948
|% 10,00
|
|TKNSA
|44,00
|713.602.075
|% 10,00
|
|PKENT
|319,25
|401.735.795
|% 9,99
|
|UMPAS
|13,21
|4.417.973
|% 9,99
|
|ERSU
|32,76
|13.141.601
|% -10,00
|
|ISBTR
|560.000,00
|2.295.000
|% -9,09
|
|KLGYO
|5,04
|404.568.834
|% -8,20
|
|MAALT
|1.203,00
|281.208.453
|% -7,67
|
|EYGYO
|11,30
|186.931.656
|% -7,38
|
|EREGL
|49,26
|15.640.436.854
|% 4,63
|
|SASA
|44,44
|8.169.464.812
|% 0,63
|
|THYAO
|282,75
|7.217.090.609
|% -0,44
|
|KRDMD
|29,50
|6.683.141.867
|% -0,47
|
|ISCTR
|27,84
|5.942.155.665
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,75
|4.663.710.874
|% 8,70
|
|EREGL
|49,26
|15.640.436.854
|% 4,63
|
|EKGYO
|10,60
|2.710.924.317
|% 1,63
|
|KRDMD
|29,50
|6.683.141.867
|% -0,47
|
|ISCTR
|27,84
|5.942.155.665
|% 0,51
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8275
|30,8353
|% 0,36
|
|Euro
|33,1377
|33,1689
|% -0,15
|
|Sterlin
|38,6106
|38,8042
|% 0,07
|
|Frank
|34,7822
|34,9917
|% 0,02
|
|Riyal
|8,1952
|8,2363
|% 0,28
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,91
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|897,48
|900,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,33
|954,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,96
|82,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,48
|1.997,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:45
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-
17:59LRSHO
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 2.89 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 034, 015 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 42.68 lira fiyatla işlem gören hissede 461, 379 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 4.08 oranında artışla 132.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 814 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde 9.65 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 289, 982 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 137, 129.00 milyon TL de