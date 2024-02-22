***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.02.2024 10:28
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251257
BIST
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11:119.361
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 48,74
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1131,0344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0299
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1133,8835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,3112
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
11:112.029,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,29
|Açılış
|: 2.029,46
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:11
|FONET
|22,66
|148.023.587
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.515.714
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.390.076
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,54
|17.398.334
|% -5,25
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|59,90
|26.331.643
|% -4,62
|
|THYAO
|283,75
|3.083.549.329
|% 1,61
|
|KONTR
|307,00
|3.038.016.756
|% 5,23
|
|MIATK
|71,55
|2.079.543.987
|% -1,38
|
|EREGL
|48,36
|1.758.645.752
|% -0,58
|
|REEDR
|51,05
|1.681.983.174
|% -1,26
|
|ZOREN
|6,12
|714.619.283
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,07
|780.273.014
|% 1,28
|
|ODAS
|10,48
|625.036.908
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,66
|1.198.366.775
|% 0,07
|
|YKBNK
|24,36
|959.618.510
|% -0,08
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0317
|31,0344
|% 0,10
|
|Euro
|33,8110
|33,8835
|% 0,93
|
|Sterlin
|39,2287
|39,4254
|% 0,46
|
|Frank
|35,2884
|35,5010
|% 0,52
|
|Riyal
|8,2473
|8,2886
|% 0,06
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|895,08
|895,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,05
|969,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,58
|2.033,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:11
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11:25EDATA
Yüzde 7.21 oranında artışla 31.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 071, 972 adet işlem
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11:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, EREGL, GARAN
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11:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, FROTO, ASTOR
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11:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 01 artarak (% 0.65 ) 8, 221
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11:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, SNKRN, VBTYZ, KRONT, SMART, UFUK, TETMT, FONET