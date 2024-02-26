***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.02.2024 13:25
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251868
BIST
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14:379.372
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -2,20
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3731,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3733,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1994
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:372.033,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,20
|Açılış
|: 2.033,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:35
|LMKDC
|21,56
|8.681.802
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|360.669.091
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|604.920.301
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.443.061
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.796.353
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,55
|576.958.186
|% -6,59
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|AYCES
|1.047,00
|654.619.329
|% -5,76
|
|THYAO
|286,25
|7.561.820.168
|% -0,09
|
|BORSK
|54,95
|4.473.765.833
|% 6,49
|
|MIATK
|77,10
|4.151.669.371
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,90
|3.990.226.128
|% 6,32
|
|ISCTR
|28,32
|3.970.202.431
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,80
|868.031.744
|% -2,03
|
|ISCTR
|28,32
|3.970.202.431
|% -1,46
|
|EKGYO
|11,37
|1.501.093.089
|% -2,24
|
|AKFGY
|2,46
|242.687.770
|% -1,60
|
|TSPOR
|1,84
|168.681.533
|% 2,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1193
|31,1251
|% 0,28
|
|Euro
|33,7819
|33,8281
|% 0,61
|
|Sterlin
|39,3762
|39,5737
|% 0,43
|
|Frank
|35,2591
|35,4715
|% 0,50
|
|Riyal
|8,2770
|8,3185
|% 0,31
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|889,02
|889,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,92
|968,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,57
|80,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,62
|2.031,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:49ISGYO
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 18.40 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 693, 942 adet işlem
-
14:48MMCAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 793 adet işlem
-
14:47PEKGY
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 154, 631 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 9, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 85, 000.00 milyon TL de
-
14:46BINHO
Yüzde 7.83 oranında artışla 654.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 610, 543 adet işlem