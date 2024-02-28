***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2024 11:22
***AKSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252582
BIST
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13:219.205
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,89
|Açılış
|: 9.185
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9.111
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9.223
13:2131,1866
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|: 0,14%
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|Açılış
|: 31,2200
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En Düşük
31,0687
13:2133,7655
En Yüksek
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|Açılış
|: 33,6500
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|Önceki Kapanış
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13:212.030,76
En Yüksek
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|: -0,11%
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|Açılış
|: 2.031,10
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|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
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2.049,92
En Düşük
2.029,19
BIST En Aktif Hisseler13:16
|YAYLA
|17,27
|65.068.029
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|86.111.086
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|302.507.278
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|408.550.345
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|24.246.265
|% 10,00
|
|SNKRN
|45,00
|2.741.375
|% -9,96
|
|DESPC
|46,10
|25.313.547
|% -9,34
|
|KBORU
|171,50
|319.444.032
|% -7,10
|
|OZRDN
|61,75
|24.471.702
|% -6,16
|
|FMIZP
|332,75
|100.398.480
|% -6,07
|
|THYAO
|281,75
|5.070.771.950
|% 0,54
|
|EREGL
|46,56
|4.664.140.616
|% -0,85
|
|KCAER
|64,50
|2.659.948.024
|% -0,85
|
|MIATK
|79,10
|2.240.693.712
|% 0,13
|
|PGSUS
|862,50
|2.202.095.099
|% 4,10
|
|ZOREN
|5,51
|673.403.467
|% 2,42
|
|EKGYO
|11,41
|1.294.181.368
|% 0,97
|
|ISCTR
|11,10
|1.182.425.245
|% -0,63
|
|EREGL
|46,56
|4.664.140.616
|% -0,85
|
|ADESE
|3,00
|224.654.645
|% 6,38
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1787
|31,1887
|% 0,14
|
|Euro
|33,7597
|33,7687
|% -0,12
|
|Sterlin
|39,2857
|39,4827
|% -0,22
|
|Frank
|35,2592
|35,4716
|% -0,03
|
|Riyal
|8,2952
|8,3368
|% 0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,31
|22,34
|% 0,66
|
|Platin
|885,00
|885,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|916,99
|919,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,38
|2.025,66
|% 0,66
|