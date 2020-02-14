***AKSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
14.02.2020 09:55
***AKSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.'nin 12.02.2020 tarihinde başlayan % 75 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 14.02.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818973
BIST
11:40121.304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 763,55
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.073
11:406,0571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:406,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:40306,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,66
|Açılış
|: 306,95
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,74
|337.484.080
|% 14,17
|
|ISYAT
|2,94
|65.246.522
|% 13,08
|
|ARDYZ
|17,74
|164.654.040
|% 12,28
|
|GLBMD
|3,34
|10.057.159
|% 10,60
|
|SAYAS
|4,07
|8.723.116
|% 10,00
|
|TUKAS
|12,35
|1.972.362
|% -19,07
|
|OZBAL
|2,42
|7.249.633
|% -7,63
|
|QNBFB
|52,00
|469.704
|% -6,81
|
|RHEAG
|2,21
|17.948.807
|% -5,96
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|THYAO
|14,97
|645.801.558
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,74
|337.484.080
|% 14,17
|
|ISGYO
|2,27
|303.071.572
|% 9,66
|
|ASELS
|28,82
|292.632.239
|% 2,13
|
|PETKM
|4,14
|284.261.599
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,27
|303.071.572
|% 9,66
|
|GSRAY
|2,74
|337.484.080
|% 14,17
|
|CEMAS
|1,25
|129.942.099
|% 3,31
|
|PETKM
|4,14
|284.261.599
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,91
|195.557.552
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8824
|7,9220
|% 0,27
|
|Frank
|6,1513
|6,1884
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6100
|1,6180
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-0,99
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,45
|56,45
|0,11
|