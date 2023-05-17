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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.05.2023 08:59
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.05.2023
Tescil Tarihi
16.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.05.2023 - 104794
Açıklamalar

2023 yılı hesap döneminde finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited Şirketi'nin bir üyesi)'nin seçimine ilişkin Genel Kurul kararı 16 Mayıs 2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151836


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