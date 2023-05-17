***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2023 08:59
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.05.2023
Tescil Tarihi
16.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.05.2023 - 104794
Açıklamalar
2023 yılı hesap döneminde finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited Şirketi'nin bir üyesi)'nin seçimine ilişkin Genel Kurul kararı 16 Mayıs 2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151836
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0285
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9200
|
19,8240
En Düşük
19,6576
17:5921,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0624
|Açılış
|: 15,0477
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0670
|
21,5228
En Düşük
21,3937
17:591.261,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SUMAS
|78,00
|370.926
|% 2,97
|
|QNBFL
|79,95
|132.557
|% 0,00
|
|QNBFB
|39,00
|67.257
|% 0,00
|
|OTTO
|90,50
|1.274.128
|% 0,00
|
|ZEDUR
|36,10
|1.837.726
|% 0,00
|
|AYES
|17,47
|333.668
|% 0,00
|
|ATLAS
|2,51
|1.052.600
|% 0,00
|
|ATSYH
|74,80
|3.588.189
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,48
|147.292
|% 0,00
|
|CASA
|118,10
|265.364
|% 0,00
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7418
|19,7459
|% 0,14
|
|Euro
|21,4764
|21,4985
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,5077
|24,6306
|% -0,17
|
|Frank
|21,9152
|22,0472
|% -0,00
|
|Riyal
|5,2483
|5,2746
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,48
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.433
|4.596
|2,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.291
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|-0,49
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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