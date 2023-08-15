***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2023 konsolide faaliyet raporu kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185798BIST