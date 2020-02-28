***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 5.578.594.781 4.669.249.102Satışların Maliyeti20 -4.563.137.567 -3.933.709.353TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.015.457.214 735.539.749BRÜT KAR (ZARAR)1.015.457.214 735.539.749Genel Yönetim Giderleri21 -95.606.154 -68.239.611Pazarlama Giderleri21 -1.521.304 -1.370.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 67.206.818 18.257.699Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -9.527.013 -33.862.938ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)976.009.561 650.323.923Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 633.402 2.640.864TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri5.096.478 -11.218.447FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)981.739.441 641.746.340Finansman Gelirleri25 398.409.926 424.894.229Finansman Giderleri26 -828.696.646 -886.863.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)551.452.721 179.777.248Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-96.109.432 -29.298.814Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -147.722.478 -67.892.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 51.613.046 38.593.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)455.343.289 150.478.434DÖNEM KARI (ZARARI)455.343.289 150.478.434Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 126.160.389 124.384.363Ana Ortaklık Payları28 329.182.900 26.094.071Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI706.770.343 -244.838.660Dönem Karı (Zararı)455.343.289 150.478.434Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)455.343.289 150.478.434Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler686.907.274 985.093.449Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 485.469.510 394.018.340Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler798.778 1.068.441Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 798.778 1.068.441Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler364.761.963 500.210.223Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -124.608.002 -84.677.833Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 489.369.965 584.888.056Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-277.684.030 131.237.231Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17.603.006 -68.098.736Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 17.603.006 -68.098.736Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 96.109.432 29.298.814Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-151.385 -2.640.864Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -151.385 -2.640.864İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.909.676 -984.438.723Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-416.944.249 -809.180.319İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)22.992.701 -200.052.633İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-439.936.950 -609.127.686Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler144.389.012 -240.426.117İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)170.293.411 -164.835.080İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.904.399 -75.591.037Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler67.339.180 15.548.018Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.571.770 -10.774.672Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.077.750 61.929.456İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-215.842.456 156.763.014İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)292.920.206 -94.833.558Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.154.257 -47.501.973İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.056.143 1.950.260İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)58.210.400 -49.452.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.646.144 45.966.884Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)46.013.293Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)54.646.144 -46.409Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.093.340.887 151.133.160Ödenen Faiz-491.416.492 -474.668.262Alınan Faiz124.608.002 84.677.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -871.681 -552.968Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.890.373 -5.428.423YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-388.668.388 -141.513.174Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-29.062.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri377.023 44.813.488Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri377.023 44.813.488Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-123.073.718 -186.326.662Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -122.281.378 -185.524.607Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -792.340 -802.055Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-236.909.693FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-249.625.194 379.800.405Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.070.561.746 2.898.822.734Kredilerden Nakit Girişleri31 3.070.561.746 2.898.822.734Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.303.602.341 -2.579.670.969Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları31 -3.303.602.341 -2.579.670.969Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları31 -628.699Türev Araçlardan Nakit Girişleri-15.955.900 60.648.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.476.761 -6.551.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)68.476.761 -6.551.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 52.995.042 59.546.471DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 121.471.803 52.995.042Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 121.503.123 53.026.362Ticari Alacaklar1.932.874.640 1.515.930.391İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 209.200.606 232.193.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.723.674.034 1.283.737.084Diğer Alacaklar143.595.524 293.535.443İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 3.775.899 174.069.310İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 139.819.625 119.466.133Türev Araçlar4.387.466 413.737Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 4.387.466 413.737Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar10 284.075.323 351.414.503Peşin Ödenmiş Giderler68.121.888 33.038.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 68.121.888 33.038.268Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 39.110.786 31.363.575Diğer Dönen Varlıklar90.292.154 152.049.712İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 90.292.154 152.049.712ARA TOPLAM2.683.960.904 2.430.771.991TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.683.960.904 2.430.771.991DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar7 412.408 412.408Diğer Alacaklar7.096.176 1.545.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.096.176 1.545.269Maddi Duran Varlıklar12 5.499.257.130 3.774.056.402Arazi ve Arsalar90.951.776 43.488.513Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.660.819 4.545.972Binalar85.416.227 85.902.123Tesis, Makine ve Cihazlar5.097.623.928 3.472.640.711Taşıtlar4.287.511 3.080.651Mobilya ve Demirbaşlar1.653.326 3.667.342Özel Maliyetler21.685.045 22.924.284Yapılmakta Olan Yatırımlar160.937.044 78.220.961Diğer Maddi Duran Varlıklar31.041.454 59.585.845Kullanım Hakkı Varlıkları14 48.706.223 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.461.368 91.845.092Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 99.461.368 91.845.092Peşin Ödenmiş Giderler6.722.646 14.234.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.722.646 14.234.496Ertelenmiş Vergi Varlığı27 155.505.193 125.276.334TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.817.161.144 4.007.370.001TOPLAM VARLIKLAR8.501.122.048 6.438.141.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar797.278.455 504.015.099İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.232.174 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.232.174 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar793.046.281 504.015.099Banka Kredileri785.721.878 504.015.099Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.324.403 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.209.694.952 1.394.427.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.209.694.952 1.394.427.238Banka Kredileri8 1.206.661.882 1.394.427.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.033.070 0Diğer Finansal Yükümlülükler79.680.483 246.368.464Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 79.680.483 246.368.464Ticari Borçlar599.548.139 551.532.389İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 17.177.126 233.019.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 582.371.013 318.512.807Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 8.800.399 7.263.796Diğer Borçlar36.700.505 24.147.589İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 272.784 6.328.927İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 36.427.721 17.818.662Türev Araçlar33.642.251 8.293.208Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 33.642.251 8.293.208Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 167.942.891 71.354.527Kısa Vadeli Karşılıklar5.136.526 2.158.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 777.554 1.120.506Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 4.358.972 1.037.786Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.985.809 17.955.012İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 5.985.809 17.955.012ARA TOPLAM2.944.410.410 2.827.515.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.944.410.410 2.827.515.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.168.440.696 1.586.768.204İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.168.440.696 1.586.768.204Banka Kredileri8 1.133.695.421 1.586.768.204Kiralama İşlemlerinden Borçlar34.745.275 0Diğer Finansal Yükümlülükler8.361.393 13.919.586Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 8.361.393 13.919.586Diğer Borçlar9 39.601.341İlişkili Taraflara Diğer Borçlar39.601.341Uzun Vadeli Karşılıklar4.715.939 4.350.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 4.715.939 4.350.528Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 516.631.304 187.635.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.737.750.673 1.792.674.242TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.682.161.083 4.620.189.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.490.445.114 1.636.101.019Ödenmiş Sermaye19 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 247.403.635 247.403.635Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.263.711.269 822.742.540Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 2.263.711.269 822.742.540Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.262.917.793 821.844.347Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)793.476 898.193Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 234.620.434 42.207.539Yabancı Para Çevrim Farkları248.243.241 45.726.065Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.622.807 -3.518.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.980.588 48.267.560Yasal Yedekler19 64.980.588 48.267.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-262.622.830 -163.783.444Net Dönem Karı veya Zararı329.182.900 26.094.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 328.515.851 181.851.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.818.960.965 1.817.952.136TOPLAM KAYNAKLAR8.501.122.048 6.438.141.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 882.386.856 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717 357.310.764 1.598.703.011 57.466.771 1.656.169.782Transferler-60.542.509 417.853.273 -357.310.764Dönem Karı (Zararı)26.094.071 26.094.071 124.384.346 150.478.417Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-667.880 17.551.340 -5.579.523 11.303.937 11.303.937Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136Transferler16.713.028 9.381.043 -26.094.071 0 0 0Dönem Karı (Zararı)329.182.900 329.182.900 126.160.389 455.343.289Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.440.230.675 -104.717 202.517.176 -10.104.281 1.632.538.853 56.713.157 1.689.252.010Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler842.771 -108.220.429 -107.377.658 -36.208.812 -143.586.470Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)455.343.289 150.478.434DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.496.839.131 -667.880Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 1.855.172.202 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -130.896 -834.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-358.202.175 166.970Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 -358.202.175 166.970Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar192.412.895 11.971.800Yabancı Para Çevrim Farkları202.517.176 17.551.340Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.630.351 -6.974.425Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-12.630.351 -6.974.425Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.526.070 1.394.885Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 2.526.070 1.394.885DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.689.252.026 11.303.920TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.144.595.315 161.782.354Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar182.873.546 124.384.346Ana Ortaklık Payları1.961.721.769 37.398.008http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822323BIST