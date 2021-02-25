***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 7.230.546.535 5.578.594.781Satışların Maliyeti20 -6.032.956.098 -4.563.137.567TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.197.590.437 1.015.457.214BRÜT KAR (ZARAR)1.197.590.437 1.015.457.214Genel Yönetim Giderleri21 -117.412.617 -95.606.154Pazarlama Giderleri21 -9.622.641 -1.521.304Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 14.082.509 67.206.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -42.165.376 -9.527.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.042.472.312 976.009.561Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 156.404 633.402TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-10.604.865 5.096.478FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.032.023.851 981.739.441Finansman Gelirleri25 356.862.103 398.409.926Finansman Giderleri26 -682.056.938 -828.696.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)706.829.016 551.452.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-148.824.227 -96.109.432Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -180.742.077 -147.722.478Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 31.917.850 51.613.046SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)558.004.789 455.343.289DÖNEM KARI (ZARARI)558.004.789 455.343.289Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17 87.968.818 126.160.389Ana Ortaklık Payları28 470.035.971 329.182.900Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.265.103.106 810.153.303Dönem Karı (Zararı)558.004.789 455.343.289Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)558.004.789 455.343.289Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.051.024.982 654.325.805Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 465.598.364 485.469.510Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.743.045 -5.772.916Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 11.604.952 -4.777.818Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-861.907 -995.098Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.111.909 4.119.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.595.006 798.778Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 18.516.903 3.321.186Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler308.912.656 343.035.742Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -142.028.021 -146.334.223Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 450.940.677 489.369.965Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler77.933.223 -277.229.506Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.982.363 8.744.964Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25,26 15.982.363 8.744.964Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 148.824.227 96.109.432Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-80.805 -151.385Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -80.805 -151.385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-308.043.847 -279.753.737Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-786.120.993 -408.552.529İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-101.884.806 22.992.701İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-684.236.187 -431.545.230Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler67.747.458 144.389.012İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.542.009 170.293.411İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)106.289.467 -25.904.399Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler189.417.785 -168.575.415Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-43.452.194 -27.571.770Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler180.365.083 77.077.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.480.513 -215.842.456İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)161.884.570 292.920.206Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.446.847 52.154.257İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-272.784 -6.056.143İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)64.719.631 58.210.400İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.552.167 51.324.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19.552.167 51.324.958Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.300.985.924 829.915.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -693.914 -871.681Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -35.188.904 -18.890.373YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-274.294.336 -151.758.695Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -29.062.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-19.227.997 377.023Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -19.227.997 377.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-255.066.339 -123.073.718Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -254.327.249 -122.281.378Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -739.090 -792.340FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-795.668.105 -589.758.517Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.875.827.846 3.070.561.746Kredilerden Nakit Girişleri32 2.875.827.846 3.070.561.746Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.326.659.661 -3.302.973.642Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -3.326.659.661 -3.302.973.642Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.480.377 -628.699Ödenen Faiz26 -475.383.934 -503.052.145Alınan Faiz25 142.028.021 146.334.223YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.140.665 68.636.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)195.140.665 68.636.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ121.631.133 52.995.042DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ316.771.798 121.631.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 314.171.908 121.503.123Ticari Alacaklar2.705.620.407 1.932.874.640İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 311.085.412 209.200.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.394.534.995 1.723.674.034Diğer Alacaklar76.414.447 143.595.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 42.317.908 3.775.899İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 34.096.539 139.819.625Türev Araçlar2.148.922 4.387.466Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar7 2.148.922 4.387.466Stoklar10 138.322.794 284.075.323Peşin Ödenmiş Giderler11 116.007.264 68.121.888İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler116.007.264 68.121.888Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 37.623.113 39.110.786Diğer Dönen Varlıklar18 73.474.659 90.292.154İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar73.474.659 90.292.154ARA TOPLAM3.463.783.514 2.683.960.904TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.463.783.514 2.683.960.904DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar6.529.795 7.096.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.529.795 7.096.176Maddi Duran Varlıklar12 5.655.050.521 5.499.257.130Arazi ve Arsalar93.035.084 90.951.776Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.934.973 5.660.819Binalar87.962.066 85.416.227Tesis, Makine ve Cihazlar5.092.113.906 5.097.623.928Taşıtlar4.219.626 4.287.511Mobilya ve Demirbaşlar2.988.697 1.653.326Özel Maliyetler18.937.757 21.685.045Yapılmakta Olan Yatırımlar289.852.050 160.937.044Diğer Maddi Duran Varlıklar56.006.362 31.041.454Kullanım Hakkı Varlıkları14 73.524.027 48.706.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar115.884.555 99.461.368Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 115.884.555 99.461.368Peşin Ödenmiş Giderler2.289.464 6.722.646İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.289.464 6.722.646Ertelenmiş Vergi Varlığı27 185.220.021 155.505.193TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.038.910.791 5.817.161.144TOPLAM VARLIKLAR9.502.694.305 8.501.122.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar729.108.168 797.278.455İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 4.232.174Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 4.232.174İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar729.108.168 793.046.281Banka Kredileri8 728.277.260 785.721.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 830.908 7.324.403Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.296.349.559 1.209.694.952İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.296.349.559 1.209.694.952Banka Kredileri8 1.292.953.512 1.206.661.882Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 3.396.047 3.033.070Diğer Finansal Yükümlülükler11.181.406 79.680.483Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 11.181.406 79.680.483Ticari Borçlar779.913.222 599.548.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 35.657.639 17.177.126İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 744.255.583 582.371.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 8.597.007 8.800.399Diğer Borçlar197.359.546 36.700.505İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 272.784İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 197.359.546 36.427.721Türev Araçlar60.716.151 33.642.251Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar7 60.716.151 33.642.251Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 183.176.286 167.942.891Kısa Vadeli Karşılıklar23.855.979 5.136.526Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 980.104 777.554Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 22.875.875 4.358.972Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.406.200 5.985.809İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 7.406.200 5.985.809ARA TOPLAM3.297.663.524 2.944.410.410TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.297.663.524 2.944.410.410UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar909.684.729 1.168.440.696İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar909.684.729 1.168.440.696Banka Kredileri8 834.709.520 1.133.695.421Kiralama İşlemlerinden Borçlar74.975.209 34.745.275Diğer Finansal Yükümlülükler0 8.361.393Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler8 0 8.361.393Diğer Borçlar72.221.252 39.601.341İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 72.221.252 39.601.341Uzun Vadeli Karşılıklar9.346.433 4.715.939Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 9.346.433 4.715.939Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 588.434.184 516.631.304TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.579.686.598 1.737.750.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.877.350.122 4.682.161.083ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.219.185.456 3.490.445.114Ödenmiş Sermaye19 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 247.403.635 247.403.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 2.196.268.403 2.263.711.269Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.196.268.403 2.263.711.269Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.196.123.264 2.262.917.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.139 793.476Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 493.973.142 234.620.434Yabancı Para Çevrim Farkları520.339.505 248.243.241Riskten Korunma Kazan -26.366.363 -13.622.807Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler68.742.954 64.980.588Yasal Yedekler19 68.742.954 64.980.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları129.592.233 -262.622.830Net Dönem Karı veya Zararı470.035.971 329.182.900Kontrol Gücü Olmayan Paylar19 406.158.727 328.515.851TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.625.344.183 3.818.960.965TOPLAM KAYNAKLAR9.502.694.305 8.501.122.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136Transferler16.713.028 9.381.043 -26.094.071 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.441.073.446 -104.717 202.517.176 -10.104.281 -108.220.429 329.182.900 1.854.344.095 146.664.734 2.001.008.829Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler19 613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114