***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 23:30
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 7.230.546.535 5.578.594.781
Satışların Maliyeti
20 -6.032.956.098 -4.563.137.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.197.590.437 1.015.457.214
BRÜT KAR (ZARAR)
1.197.590.437 1.015.457.214
Genel Yönetim Giderleri
21 -117.412.617 -95.606.154
Pazarlama Giderleri
21 -9.622.641 -1.521.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 14.082.509 67.206.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -42.165.376 -9.527.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.042.472.312 976.009.561
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 156.404 633.402
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-10.604.865 5.096.478
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.032.023.851 981.739.441
Finansman Gelirleri
25 356.862.103 398.409.926
Finansman Giderleri
26 -682.056.938 -828.696.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
706.829.016 551.452.721
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-148.824.227 -96.109.432
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -180.742.077 -147.722.478
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 31.917.850 51.613.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
558.004.789 455.343.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
558.004.789 455.343.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 87.968.818 126.160.389
Ana Ortaklık Payları
28 470.035.971 329.182.900
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.265.103.106 810.153.303
Dönem Karı (Zararı)
558.004.789 455.343.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
558.004.789 455.343.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.051.024.982 654.325.805
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 465.598.364 485.469.510
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.743.045 -5.772.916
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 11.604.952 -4.777.818
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-861.907 -995.098
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.111.909 4.119.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.595.006 798.778
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 18.516.903 3.321.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
308.912.656 343.035.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -142.028.021 -146.334.223
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 450.940.677 489.369.965
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
77.933.223 -277.229.506
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.982.363 8.744.964
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25,26 15.982.363 8.744.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 148.824.227 96.109.432
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.805 -151.385
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -80.805 -151.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-308.043.847 -279.753.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-786.120.993 -408.552.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.884.806 22.992.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-684.236.187 -431.545.230
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.747.458 144.389.012
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.542.009 170.293.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
106.289.467 -25.904.399
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
189.417.785 -168.575.415
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-43.452.194 -27.571.770
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
180.365.083 77.077.750
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.480.513 -215.842.456
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
161.884.570 292.920.206
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.446.847 52.154.257
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-272.784 -6.056.143
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.719.631 58.210.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.552.167 51.324.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.552.167 51.324.958
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.300.985.924 829.915.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -693.914 -871.681
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -35.188.904 -18.890.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.294.336 -151.758.695
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -29.062.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-19.227.997 377.023
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -19.227.997 377.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-255.066.339 -123.073.718
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -254.327.249 -122.281.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -739.090 -792.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-795.668.105 -589.758.517
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.875.827.846 3.070.561.746
Kredilerden Nakit Girişleri
32 2.875.827.846 3.070.561.746
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.326.659.661 -3.302.973.642
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -3.326.659.661 -3.302.973.642
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.480.377 -628.699
Ödenen Faiz
26 -475.383.934 -503.052.145
Alınan Faiz
25 142.028.021 146.334.223
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.140.665 68.636.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
195.140.665 68.636.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.631.133 52.995.042
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.771.798 121.631.133
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 314.171.908 121.503.123
Ticari Alacaklar
2.705.620.407 1.932.874.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 311.085.412 209.200.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.394.534.995 1.723.674.034
Diğer Alacaklar
76.414.447 143.595.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 42.317.908 3.775.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 34.096.539 139.819.625
Türev Araçlar
2.148.922 4.387.466
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
7 2.148.922 4.387.466
Stoklar
10 138.322.794 284.075.323
Peşin Ödenmiş Giderler
11 116.007.264 68.121.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
116.007.264 68.121.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 37.623.113 39.110.786
Diğer Dönen Varlıklar
18 73.474.659 90.292.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
73.474.659 90.292.154
ARA TOPLAM
3.463.783.514 2.683.960.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.463.783.514 2.683.960.904
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
6.529.795 7.096.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.529.795 7.096.176
Maddi Duran Varlıklar
12 5.655.050.521 5.499.257.130
Arazi ve Arsalar
93.035.084 90.951.776
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.934.973 5.660.819
Binalar
87.962.066 85.416.227
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.092.113.906 5.097.623.928
Taşıtlar
4.219.626 4.287.511
Mobilya ve Demirbaşlar
2.988.697 1.653.326
Özel Maliyetler
18.937.757 21.685.045
Yapılmakta Olan Yatırımlar
289.852.050 160.937.044
Diğer Maddi Duran Varlıklar
56.006.362 31.041.454
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 73.524.027 48.706.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
115.884.555 99.461.368
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 115.884.555 99.461.368
Peşin Ödenmiş Giderler
2.289.464 6.722.646
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.289.464 6.722.646
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 185.220.021 155.505.193
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.038.910.791 5.817.161.144
TOPLAM VARLIKLAR
9.502.694.305 8.501.122.048
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
729.108.168 797.278.455
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.232.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 4.232.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
729.108.168 793.046.281
Banka Kredileri
8 728.277.260 785.721.878
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 830.908 7.324.403
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.296.349.559 1.209.694.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.296.349.559 1.209.694.952
Banka Kredileri
8 1.292.953.512 1.206.661.882
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.396.047 3.033.070
Diğer Finansal Yükümlülükler
11.181.406 79.680.483
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 11.181.406 79.680.483
Ticari Borçlar
779.913.222 599.548.139
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 35.657.639 17.177.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 744.255.583 582.371.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 8.597.007 8.800.399
Diğer Borçlar
197.359.546 36.700.505
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 197.359.546 36.427.721
Türev Araçlar
60.716.151 33.642.251
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
7 60.716.151 33.642.251
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 183.176.286 167.942.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.855.979 5.136.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 980.104 777.554
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 22.875.875 4.358.972
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.406.200 5.985.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 7.406.200 5.985.809
ARA TOPLAM
3.297.663.524 2.944.410.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.297.663.524 2.944.410.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
909.684.729 1.168.440.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
909.684.729 1.168.440.696
Banka Kredileri
8 834.709.520 1.133.695.421
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
74.975.209 34.745.275
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 8.361.393
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 0 8.361.393
Diğer Borçlar
72.221.252 39.601.341
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 72.221.252 39.601.341
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.346.433 4.715.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 9.346.433 4.715.939
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 588.434.184 516.631.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.579.686.598 1.737.750.673
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.877.350.122 4.682.161.083
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.219.185.456 3.490.445.114
Ödenmiş Sermaye
19 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 247.403.635 247.403.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 2.196.268.403 2.263.711.269
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.196.268.403 2.263.711.269
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.196.123.264 2.262.917.793
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.139 793.476
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 493.973.142 234.620.434
Yabancı Para Çevrim Farkları
520.339.505 248.243.241
Riskten Korunma Kazan -26.366.363 -13.622.807
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
68.742.954 64.980.588
Yasal Yedekler
19 68.742.954 64.980.588
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.592.233 -262.622.830
Net Dönem Karı veya Zararı
470.035.971 329.182.900
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 406.158.727 328.515.851
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.625.344.183 3.818.960.965
TOPLAM KAYNAKLAR
9.502.694.305 8.501.122.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136
Transferler
16.713.028 9.381.043 -26.094.071 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.441.073.446 -104.717 202.517.176 -10.104.281 -108.220.429 329.182.900 1.854.344.095 146.664.734 2.001.008.829
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114