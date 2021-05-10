***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.144.181.219 1.846.833.556Satışların Maliyeti11 -1.747.786.565 -1.548.287.888TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)396.394.654 298.545.668BRÜT KAR (ZARAR)396.394.654 298.545.668Genel Yönetim Giderleri-25.325.605 -25.360.897Pazarlama Giderleri-1.128.095 -674.548Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.961.346 466.058Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.201.927 -5.320.013ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)370.700.373 267.656.268Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 72.548TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-10.342.693 -5.256.628FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)360.357.680 262.472.188Finansman Gelirleri12 36.358.112 99.858.231Finansman Giderleri13 -134.402.402 -272.979.770SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)262.313.390 89.350.649Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.410.103 17.855.211Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -38.197.857 -6.092.100Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 17.787.754 23.947.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)241.903.287 107.205.860DÖNEM KARI (ZARARI)241.903.287 107.205.860Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10 34.312.512 32.814.909Ana Ortaklık Payları15 207.590.775 74.390.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI346.229.380 247.707.204Dönem Karı (Zararı)241.903.287 107.205.860Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)241.903.287 107.205.860Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler430.508.453 281.650.969Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler122.515.065 109.068.725Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.738.124 6.091.669Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.108.077 5.952.339Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler630.047 139.330Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.504.936 1.905.157Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.504.936 1.905.157Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler69.257.148 94.149.338Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -18.275.792 -36.279.381Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 87.532.940 130.428.719Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler111.016.289 98.065.910Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler99.076.660 -9.702.071Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler99.076.660 -9.702.071Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.410.103 -17.855.211Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -72.548Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -72.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-326.149.688 -114.144.240Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-237.942.930 -188.858.944İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.422.823 19.934.143İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-242.365.753 -208.793.087Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.391.085 -10.811.376İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.959.025 -10.481.566İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.567.940 -329.810Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-34.501.647 40.267.918Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-40.682.829 -11.804.161Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.053.164 37.418.469İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.771.359 2.237.922İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-96.824.523 35.180.547Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.297.802 -8.460.513İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -272.784İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25.297.802 -8.187.729İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.341.995 28.104.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16.341.995 28.104.367Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları346.262.052 274.712.589Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-32.672 -222.676Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -26.782.709YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-284.895.688 -79.843.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 199.224Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 199.224Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-284.895.688 -80.043.179Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -284.249.795 -80.023.979Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-645.893 -19.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-335.028.395 18.204.286Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri376.615.104 1.382.132.952Kredilerden Nakit Girişleri19 376.615.104 1.382.132.952Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-608.325.922 -1.229.474.989Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -608.325.922 -1.229.474.989Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.939.413 -5.213.737Ödenen Faiz-116.653.956 -171.084.794Alınan Faiz18.275.792 41.844.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-273.694.703 186.067.535NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-273.694.703 186.067.535DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ316.771.798 121.471.803DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.077.095 307.539.338Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri42.788.221 314.171.908Ticari Alacaklar2.926.961.896 2.705.620.407İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 306.662.589 311.085.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.620.299.307 2.394.534.995Diğer Alacaklar70.923.245 76.414.447İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 30.358.883 42.317.908İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar40.564.362 34.096.539Türev Araçlar2.086.608 2.148.922Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.086.608 2.148.922Stoklar150.872.549 138.322.794Peşin Ödenmiş Giderler157.065.521 116.007.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler157.065.521 116.007.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.888.059 37.623.113Diğer Dönen Varlıklar67.100.367 73.474.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar67.100.367 73.474.659ARA TOPLAM3.448.686.466 3.463.783.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.448.686.466 3.463.783.514DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar6.629.912 6.529.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.629.912 6.529.795Maddi Duran Varlıklar7 6.061.291.538 5.655.050.521Arazi ve Arsalar93.035.084 93.035.084Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.914.158 9.934.973Binalar92.069.610 87.962.066Tesis, Makine ve Cihazlar5.179.016.676 5.092.113.906Taşıtlar5.111.072 4.219.626Mobilya ve Demirbaşlar2.619.155 2.988.697Özel Maliyetler18.644.830 18.937.757Yapılmakta Olan Yatırımlar612.985.630 289.852.050Diğer Maddi Duran Varlıklar46.895.323 56.006.362Kullanım Hakkı Varlıkları8 72.441.900 73.524.027Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.658.728 115.884.555Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.658.728 115.884.555Peşin Ödenmiş Giderler1.914.036 2.289.464İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.914.036 2.289.464Ertelenmiş Vergi Varlığı14 98.160.956 185.220.021TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.369.509.478 6.038.910.791TOPLAM VARLIKLAR9.818.195.944 9.502.694.305KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar781.133.275 729.108.168İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.195.142 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.195.142 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar777.938.133 729.108.168Banka Kredileri6 776.882.962 728.277.260Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.055.171 830.908Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.177.794.132 1.296.349.559İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.177.794.132 1.296.349.559Banka Kredileri6 1.174.393.670 1.292.953.512Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.400.462 3.396.047Diğer Finansal Yükümlülükler0 11.181.406Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 0 11.181.406Ticari Borçlar719.860.058 779.913.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 72.428.998 35.657.639İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 647.431.060 744.255.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.270.512 8.597.007Diğer Borçlar274.063.600 197.359.546İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar274.063.600 197.359.546Türev Araçlar155.378.404 60.716.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar155.378.404 60.716.151Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü240.224.713 183.176.286Kısa Vadeli Karşılıklar25.600.569 23.855.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.289.400 980.104Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar24.311.169 22.875.875Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.530.050 7.406.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.530.050 7.406.200ARA TOPLAM3.391.855.313 3.297.663.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.391.855.313 3.297.663.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar780.753.773 909.684.729İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar780.753.773 909.684.729Banka Kredileri6 710.203.573 834.709.520Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 70.550.200 74.975.209Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar20.815.000 72.221.252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.815.000 72.221.252Uzun Vadeli Karşılıklar6.639.857 9.346.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.639.857 9.346.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 498.132.286 588.434.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.306.340.916 1.579.686.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.698.196.229 4.877.350.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.624.655.084 4.219.185.456Ödenmiş Sermaye10 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 247.403.635 247.403.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.175.146.192 2.196.268.403Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.175.146.192 2.196.268.403Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.175.001.053 2.196.123.264Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.139 145.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)691.851.995 493.973.142Yabancı Para Çevrim Farkları813.160.631 520.339.505Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-121.308.636 -26.366.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler83.282.555 68.742.954Yasal Yedekler10 83.282.555 68.742.954Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları606.210.814 129.592.233Net Dönem Karı veya Zararı207.590.775 470.035.971Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 495.344.631 406.158.727TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.119.999.715 4.625.344.183TOPLAM KAYNAKLAR9.818.195.944 9.502.694.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-13.574.352 3.762.366 338.994.886 -329.182.900 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)55.732.885 -8.674.654 74.390.951 121.449.182 32.814.909 154.264.091Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.249.343.441 793.476 303.976.126 -22.297.461 68.742.954 76.372.056 74.390.951 3.611.894.296 361.330.760 3.973.225.056Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183Transferler-21.122.211 14.539.601 476.618.581 -470.035.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)292.821.126 -94.942.273 207.590.775 405.469.628 89.185.904 494.655.532Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.175.001.053 145.139 813.160.631 -121.308.636 83.282.555 606.210.814 207.590.775 4.624.655.084 495.344.631 5.119.999.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)241.903.287 107.205.860DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar252.752.245 47.058.231Yabancı Para Çevrim Farkları347.694.518 55.732.885Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-98.898.200 -11.557.967Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-98.898.200 -11.557.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.955.927 2.883.313Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 3.955.927 2.883.313DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)252.752.245 47.058.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)494.655.532 154.264.091Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar89.185.904 32.814.909Ana Ortaklık Payları405.469.628 121.449.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936010BIST