***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2021 20:55
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 4.764.330.235 3.466.912.240 2.620.149.016 1.620.078.684
Satışların Maliyeti
12 -3.859.348.047 -2.889.139.639 -2.111.561.482 -1.340.851.751
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
904.982.188 577.772.601 508.587.534 279.226.933
BRÜT KAR (ZARAR)
904.982.188 577.772.601 508.587.534 279.226.933
Genel Yönetim Giderleri
-47.441.169 -59.163.821 -22.115.564 -33.802.924
Pazarlama Giderleri
-2.117.428 -829.996 -989.333 -155.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.866.186 4.344.547 3.904.840 3.878.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-16.431.897 -16.710.371 -9.229.970 -11.390.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
850.857.880 505.412.960 480.157.507 237.756.692
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-10.610.638 -18.329.207 -267.945 -13.072.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 75.837 0 3.289
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
840.247.242 487.159.590 479.889.562 224.687.402
Finansman Gelirleri
13 119.486.623 205.611.106 83.128.511 105.752.875
Finansman Giderleri
14 -279.832.220 -377.980.825 -145.429.818 -105.001.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
679.901.645 314.789.871 417.588.255 225.439.222
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-124.744.028 -23.688.627 -104.333.925 -41.543.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-156.218.552 -38.837.372 -118.020.695 -32.745.272
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 31.474.524 15.148.745 13.686.770 -8.798.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
555.157.617 291.101.244 313.254.330 183.895.384
DÖNEM KARI (ZARARI)
555.157.617 291.101.244 313.254.330 183.895.384
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
67.226.215 68.794.187 32.913.703 35.979.278
Ana Ortaklık Payları
16 487.931.402 222.307.057 280.340.627 147.916.106
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.983.919 833.271.302
Dönem Karı (Zararı)
555.157.617 291.101.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
555.157.617 291.101.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
945.003.296 876.462.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
258.436.157 221.494.993
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.948.704 20.358.631
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.610.638 18.329.207
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
338.066 2.029.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.825.823 2.769.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.825.823 2.769.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
107.312.542 155.728.108
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -105.615.945 -53.950.416
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 212.928.487 209.678.524
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
441.372.324 458.386.485
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.015.364 -5.887.603
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.015.364 -5.887.603
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
124.744.028 23.688.627
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -75.837
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -75.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.505.197.456 -307.174.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-437.230.184 -632.685.657
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
84.455.751 105.979.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-521.685.935 -738.664.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.999.368 98.416.129
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.115.895 1.739.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.883.473 96.676.265
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.645.244 85.484.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-220.585.766 -9.487.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.564.712 120.492.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.889.755 3.698.066
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
192.454.467 116.794.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-957.572.000 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.262.509 -10.826.747
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.262.509 -10.553.963
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.467.097 41.432.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.467.097 41.432.307
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.036.543 860.389.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-96.696 -335.303
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.850.680 -26.782.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-741.231.242 -125.820.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 210.435
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 210.435
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-741.231.242 -126.030.613
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -708.520.338 -125.997.359
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.710.904 -33.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
921.818.010 -363.032.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.228.128.781 1.856.728.290
Kredilerden Nakit Girişleri
20 2.228.128.781 1.856.728.290
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.188.654.162 -2.049.090.115
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -1.188.654.162 -2.049.090.115
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -6.025.643 -4.440.906
Ödenen Faiz
-217.246.911 -220.180.601
Alınan Faiz
105.615.945 53.950.416
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.602.849 344.418.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.602.849 344.418.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.771.798 122.584.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
468.374.647 467.002.868
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
465.762.054 314.171.908
Finansal Yatırımlar
957.572.000 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 957.572.000 0
Ticari Alacaklar
3.126.782.485 2.705.620.407
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 226.629.661 311.085.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.900.152.824 2.394.534.995
Diğer Alacaklar
82.322.754 76.414.447
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 44.433.803 42.317.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.888.951 34.096.539
Türev Araçlar
0 2.148.922
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 2.148.922
Stoklar
154.629.972 138.322.794
Peşin Ödenmiş Giderler
337.932.172 116.007.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
337.932.172 116.007.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.324.786 37.623.113
Diğer Dönen Varlıklar
104.182.556 73.474.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
104.182.556 73.474.659
ARA TOPLAM
5.241.508.779 3.463.783.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.241.508.779 3.463.783.514
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
8.620.856 6.529.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.620.856 6.529.795
Maddi Duran Varlıklar
8 6.430.486.926 5.655.050.521
Arazi ve Arsalar
93.035.084 93.035.084
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.906.883 9.934.973
Binalar
91.429.053 87.962.066
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.300.906.390 5.092.113.906
Taşıtlar
5.891.826 4.219.626
Mobilya ve Demirbaşlar
1.820.099 2.988.697
Özel Maliyetler
18.338.884 18.937.757
Yapılmakta Olan Yatırımlar
859.072.758 289.852.050
Diğer Maddi Duran Varlıklar
49.085.949 56.006.362
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 69.851.889 73.524.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.388.949 115.884.555
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
164.388.949 115.884.555
Peşin Ödenmiş Giderler
950.322 2.289.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
950.322 2.289.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 93.210.147 185.220.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.767.921.497 6.038.910.791
TOPLAM VARLIKLAR
12.009.430.276 9.502.694.305
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.333.857.010 729.108.168
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.949.962 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.949.962 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.330.907.048 729.108.168
Banka Kredileri
7 1.329.069.165 728.277.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.837.883 830.908
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.256.673.266 1.296.349.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.256.673.266 1.296.349.559
Banka Kredileri
7 1.254.030.007 1.292.953.512
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.643.259 3.396.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 11.181.406
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 0 11.181.406
Ticari Borçlar
952.477.934 779.913.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 15.767.884 35.657.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 936.710.050 744.255.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.602.133 8.597.007
Diğer Borçlar
230.809.622 197.359.546
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
230.809.622 197.359.546
Türev Araçlar
59.837.847 60.716.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
59.837.847 60.716.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
374.772.017 183.176.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.719.953 23.855.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.009.512 980.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.710.441 22.875.875
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.508.981 7.406.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.508.981 7.406.200
ARA TOPLAM
4.241.258.763 3.297.663.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.241.258.763 3.297.663.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.718.423.535 909.684.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.718.423.535 909.684.729
Banka Kredileri
7 1.647.299.337 834.709.520
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 71.124.198 74.975.209
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
14.508.667 72.221.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.508.667 72.221.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.749.333 9.346.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.749.333 9.346.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 483.306.479 588.434.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.222.988.014 1.579.686.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.464.246.777 4.877.350.122
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.990.160.744 4.219.185.456
Ödenmiş Sermaye
11 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 247.403.635 247.403.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.146.984.047 2.196.268.403
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.146.984.047 2.196.268.403
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.146.838.908 2.196.123.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.139 145.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
777.017.028 493.973.142
Yabancı Para Çevrim Farkları
935.828.494 520.339.505
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-158.811.466 -26.366.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
82.931.556 68.742.954
Yasal Yedekler
11 82.931.556 68.742.954
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
634.723.958 129.592.233
Net Dönem Karı veya Zararı
487.931.402 470.035.971
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 555.022.755 406.158.727
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.545.183.499 4.625.344.183
TOPLAM KAYNAKLAR
12.009.430.276 9.502.694.305
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965
Transferler
-33.225.888 3.762.366 358.646.422 -329.182.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
210.548.261 -13.777.579 222.307.057 419.077.739 52.763.784 471.841.523
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.229.691.905 793.476 458.791.502 -27.400.386 68.742.954 96.023.592 222.307.057 3.909.522.853 381.279.635 4.290.802.488
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183
Transferler
-49.284.356 14.188.602 505.131.725 -470.035.971
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
415.488.989 -132.445.103 487.931.402 770.975.288 148.864.028 919.839.316
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.146.838.908 145.139 935.828.494 -158.811.466 82.931.556 634.723.958 487.931.402 4.990.160.744 555.022.755 5.545.183.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
555.157.617 291.101.244 313.254.330 183.895.384
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
364.681.699 180.740.279 111.929.454 133.682.048
Yabancı Para Çevrim Farkları
497.126.802 194.517.858 149.432.284 138.784.973
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.963.648 -14.426.784 -39.065.448 -2.868.817
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-137.963.648 -14.426.784 -39.065.448 -2.868.817
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.518.545 649.205 1.562.618 -2.234.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.518.545 649.205 1.562.618 -2.234.108
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
364.681.699 180.740.279 111.929.454 133.682.048
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
919.839.316 471.841.523 425.183.784 317.577.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11 148.864.028 52.763.784 59.678.124 19.948.875
Ana Ortaklık Payları
770.975.288 419.077.739 365.505.660 297.628.557
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958843
BIST