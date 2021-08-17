***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 4.764.330.235 3.466.912.240 2.620.149.016 1.620.078.684Satışların Maliyeti12 -3.859.348.047 -2.889.139.639 -2.111.561.482 -1.340.851.751TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)904.982.188 577.772.601 508.587.534 279.226.933BRÜT KAR (ZARAR)904.982.188 577.772.601 508.587.534 279.226.933Genel Yönetim Giderleri-47.441.169 -59.163.821 -22.115.564 -33.802.924Pazarlama Giderleri-2.117.428 -829.996 -989.333 -155.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.866.186 4.344.547 3.904.840 3.878.489Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.431.897 -16.710.371 -9.229.970 -11.390.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)850.857.880 505.412.960 480.157.507 237.756.692TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-10.610.638 -18.329.207 -267.945 -13.072.579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 75.837 0 3.289FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)840.247.242 487.159.590 479.889.562 224.687.402Finansman Gelirleri13 119.486.623 205.611.106 83.128.511 105.752.875Finansman Giderleri14 -279.832.220 -377.980.825 -145.429.818 -105.001.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)679.901.645 314.789.871 417.588.255 225.439.222Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-124.744.028 -23.688.627 -104.333.925 -41.543.838Dönem Vergi (Gideri) Geliri-156.218.552 -38.837.372 -118.020.695 -32.745.272Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 31.474.524 15.148.745 13.686.770 -8.798.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)555.157.617 291.101.244 313.254.330 183.895.384DÖNEM KARI (ZARARI)555.157.617 291.101.244 313.254.330 183.895.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar67.226.215 68.794.187 32.913.703 35.979.278Ana Ortaklık Payları16 487.931.402 222.307.057 280.340.627 147.916.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.983.919 833.271.302Dönem Karı (Zararı)555.157.617 291.101.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)555.157.617 291.101.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler945.003.296 876.462.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler258.436.157 221.494.993Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.948.704 20.358.631Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.610.638 18.329.207Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler338.066 2.029.424Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.825.823 2.769.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.825.823 2.769.405Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler107.312.542 155.728.108Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -105.615.945 -53.950.416Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 212.928.487 209.678.524Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler441.372.324 458.386.485Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4.015.364 -5.887.603Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.015.364 -5.887.603Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler124.744.028 23.688.627Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -75.837Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -75.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.505.197.456 -307.174.739Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-437.230.184 -632.685.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)84.455.751 105.979.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-521.685.935 -738.664.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.999.368 98.416.129İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.115.895 1.739.864İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.883.473 96.676.265Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-16.645.244 85.484.650Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-220.585.766 -9.487.856Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.564.712 120.492.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-19.889.755 3.698.066İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)192.454.467 116.794.369Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-957.572.000 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.262.509 -10.826.747İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -272.784İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-24.262.509 -10.553.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.467.097 41.432.307Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.467.097 41.432.307Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.036.543 860.389.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-96.696 -335.303Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.850.680 -26.782.709YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-741.231.242 -125.820.178Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 210.435Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 210.435Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-741.231.242 -126.030.613Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -708.520.338 -125.997.359Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.710.904 -33.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI921.818.010 -363.032.916Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.228.128.781 1.856.728.290Kredilerden Nakit Girişleri20 2.228.128.781 1.856.728.290Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.188.654.162 -2.049.090.115Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -1.188.654.162 -2.049.090.115Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -6.025.643 -4.440.906Ödenen Faiz-217.246.911 -220.180.601Alınan Faiz105.615.945 53.950.416YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)151.602.849 344.418.208NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)151.602.849 344.418.208DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ316.771.798 122.584.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ468.374.647 467.002.868Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri465.762.054 314.171.908Finansal Yatırımlar957.572.000 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 957.572.000 0Ticari Alacaklar3.126.782.485 2.705.620.407İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 226.629.661 311.085.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.900.152.824 2.394.534.995Diğer Alacaklar82.322.754 76.414.447İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 44.433.803 42.317.908İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar37.888.951 34.096.539Türev Araçlar0 2.148.922Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 2.148.922Stoklar154.629.972 138.322.794Peşin Ödenmiş Giderler337.932.172 116.007.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler337.932.172 116.007.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12.324.786 37.623.113Diğer Dönen Varlıklar104.182.556 73.474.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar104.182.556 73.474.659ARA TOPLAM5.241.508.779 3.463.783.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.241.508.779 3.463.783.514DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar8.620.856 6.529.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.620.856 6.529.795Maddi Duran Varlıklar8 6.430.486.926 5.655.050.521Arazi ve Arsalar93.035.084 93.035.084Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.906.883 9.934.973Binalar91.429.053 87.962.066Tesis, Makine ve Cihazlar5.300.906.390 5.092.113.906Taşıtlar5.891.826 4.219.626Mobilya ve Demirbaşlar1.820.099 2.988.697Özel Maliyetler18.338.884 18.937.757Yapılmakta Olan Yatırımlar859.072.758 289.852.050Diğer Maddi Duran Varlıklar49.085.949 56.006.362Kullanım Hakkı Varlıkları9 69.851.889 73.524.027Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.388.949 115.884.555Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.388.949 115.884.555Peşin Ödenmiş Giderler950.322 2.289.464İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler950.322 2.289.464Ertelenmiş Vergi Varlığı15 93.210.147 185.220.021TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.767.921.497 6.038.910.791TOPLAM VARLIKLAR12.009.430.276 9.502.694.305KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.333.857.010 729.108.168İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.949.962 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.949.962 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.330.907.048 729.108.168Banka Kredileri7 1.329.069.165 728.277.260Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.837.883 830.908Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.256.673.266 1.296.349.559İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.256.673.266 1.296.349.559Banka Kredileri7 1.254.030.007 1.292.953.512Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.643.259 3.396.047Diğer Finansal Yükümlülükler0 11.181.406Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler7 0 11.181.406Ticari Borçlar952.477.934 779.913.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 15.767.884 35.657.639İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 936.710.050 744.255.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.602.133 8.597.007Diğer Borçlar230.809.622 197.359.546İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar230.809.622 197.359.546Türev Araçlar59.837.847 60.716.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar59.837.847 60.716.151Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü374.772.017 183.176.286Kısa Vadeli Karşılıklar13.719.953 23.855.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.009.512 980.104Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11.710.441 22.875.875Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.508.981 7.406.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.508.981 7.406.200ARA TOPLAM4.241.258.763 3.297.663.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.241.258.763 3.297.663.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.718.423.535 909.684.729İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.718.423.535 909.684.729Banka Kredileri7 1.647.299.337 834.709.520Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 71.124.198 74.975.209Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar14.508.667 72.221.252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.508.667 72.221.252Uzun Vadeli Karşılıklar6.749.333 9.346.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.749.333 9.346.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 483.306.479 588.434.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.222.988.014 1.579.686.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.464.246.777 4.877.350.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.990.160.744 4.219.185.456Ödenmiş Sermaye11 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 247.403.635 247.403.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.146.984.047 2.196.268.403Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.146.984.047 2.196.268.403Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.146.838.908 2.196.123.264Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.139 145.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)777.017.028 493.973.142Yabancı Para Çevrim Farkları935.828.494 520.339.505Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-158.811.466 -26.366.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler82.931.556 68.742.954Yasal Yedekler11 82.931.556 68.742.954Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları634.723.958 129.592.233Net Dönem Karı veya Zararı487.931.402 470.035.971Kontrol Gücü Olmayan Paylar11 555.022.755 406.158.727TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.545.183.499 4.625.344.183TOPLAM KAYNAKLAR12.009.430.276 9.502.694.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Transferler-33.225.888 3.762.366 358.646.422 -329.182.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)210.548.261 -13.777.579 222.307.057 419.077.739 52.763.784 471.841.523Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.229.691.905 793.476 458.791.502 -27.400.386 68.742.954 96.023.592 222.307.057 3.909.522.853 381.279.635 4.290.802.488Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183Transferler-49.284.356 14.188.602 505.131.725 -470.035.971Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)415.488.989 -132.445.103 487.931.402 770.975.288 148.864.028 919.839.316Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.146.838.908 145.139 935.828.494 -158.811.466 82.931.556 634.723.958 487.931.402 4.990.160.744 555.022.755 5.545.183.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)555.157.617 291.101.244 313.254.330 183.895.384DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar364.681.699 180.740.279 111.929.454 133.682.048Yabancı Para Çevrim Farkları497.126.802 194.517.858 149.432.284 138.784.973Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-137.963.648 -14.426.784 -39.065.448 -2.868.817Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-137.963.648 -14.426.784 -39.065.448 -2.868.817Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.518.545 649.205 1.562.618 -2.234.108Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.518.545 649.205 1.562.618 -2.234.108DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)364.681.699 180.740.279 111.929.454 133.682.048TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)919.839.316 471.841.523 425.183.784 317.577.432Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11 148.864.028 52.763.784 59.678.124 19.948.875Ana Ortaklık Payları770.975.288 419.077.739 365.505.660 297.628.557http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958843BIST