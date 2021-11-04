***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 8.322.920.419 5.267.896.719 3.558.590.184 1.800.984.479Satışların Maliyeti12 -6.863.297.266 -4.382.580.784 -3.003.949.219 -1.493.441.145TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.459.623.153 885.315.935 554.640.965 307.543.334BRÜT KAR (ZARAR)1.459.623.153 885.315.935 554.640.965 307.543.334Genel Yönetim Giderleri-87.338.301 -83.549.540 -39.897.132 -24.385.719Pazarlama Giderleri-4.298.135 -3.905.905 -2.180.707 -3.075.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.997.590 6.266.214 131.404 1.921.667Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-28.011.769 -35.562.610 -11.579.872 -18.852.239ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.351.972.538 768.564.094 501.114.658 263.151.134Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 153.358 0 77.521TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-2.546.515FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.343.891.711 747.841.730 503.644.469 260.682.140Finansman Gelirleri13 179.984.683 362.907.668 60.498.060 157.296.562Finansman Giderleri14 -431.833.865 -609.805.765 -152.001.645 -231.824.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.092.042.529 500.943.633 412.140.884 186.153.762Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-157.391.105 -53.304.259 -32.647.077 -29.615.632Dönem Vergi (Gideri) Geliri-254.310.521 -80.569.172 -98.091.969 -41.731.800Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 96.919.416 27.264.913 65.444.892 12.116.168SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)934.651.424 447.639.374 379.493.807 156.538.130DÖNEM KARI (ZARARI)934.651.424 447.639.374 379.493.807 156.538.130Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar121.383.167 92.176.342 54.156.952 23.382.155Ana Ortaklık Payları16 813.268.257 355.463.032 325.336.855 133.155.975Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI540.685.790 1.170.734.801Dönem Karı (Zararı)934.651.424 447.639.374Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)934.651.424 447.639.374Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.151.733.034 1.303.503.824Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler398.910.311 341.401.685Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.722.586 22.753.621Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.364.550 20.875.722Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.160.273 3.453.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.160.273 3.453.270Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler205.965.630 208.402.301Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -145.976.225 -119.482.472Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 351.941.855 327.884.773Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler395.643.337 668.572.018Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.739.662 5.694.429Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-14.739.662 5.694.429Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler157.391.105 53.304.259Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -77.759Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -77.759İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.503.708.597 -556.041.482Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-817.829.795 -855.794.053İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-332.664.059 16.141.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-485.165.736 -871.935.995Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-588.124.192 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.072.189 97.839.203İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.260.249 1.851İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.811.940 97.837.352Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-333.529.624 112.461.745Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-374.225.293 -37.731.819Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler690.130.296 95.129.621İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.801.569 21.407.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)680.328.727 73.721.774Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.008.853 4.592.461İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -272.784İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-31.008.853 4.865.245İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.048.947 27.461.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-27.048.947 27.461.360Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları582.675.861 1.195.101.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-132.134 -677.876Vergi İadeleri (Ödemeleri)-41.857.937 -23.689.039YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.244.336.489 -156.615.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 217.371Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 217.371Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.244.336.489 -156.833.121Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.211.625.585 -156.799.531Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.710.904 -33.590Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI786.124.714 -825.792.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.889.942.829 3.653.779.725Kredilerden Nakit Girişleri20 2.889.942.829 3.653.779.725Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.858.269.327 -4.224.758.350Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -1.858.269.327 -4.224.758.350Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -15.171.046 -6.100.468Ödenen Faiz-376.353.967 -368.195.379Alınan Faiz145.976.225 119.482.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.474.015 188.327.051NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)82.474.015 188.327.051DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ316.771.798 121.503.123DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ399.245.813 309.830.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri396.425.542 314.171.908Finansal Yatırımlar588.124.192 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 588.124.192 0Ticari Alacaklar3.511.816.718 2.705.620.407İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 643.749.471 311.085.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.868.067.247 2.394.534.995Diğer Alacaklar4 100.782.037 76.414.447İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar55.578.157 42.317.908İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar45.203.880 34.096.539Türev Araçlar1.223.809 2.148.922Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.223.809 2.148.922Stoklar354.453.794 138.322.794Peşin Ödenmiş Giderler491.823.319 116.007.264İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler491.823.319 116.007.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 37.623.113Diğer Dönen Varlıklar133.106.697 73.474.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar133.106.697 73.474.659ARA TOPLAM5.577.756.108 3.463.783.514TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.577.756.108 3.463.783.514DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar4.234.394 6.529.795İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.234.394 6.529.795Maddi Duran Varlıklar8 6.970.875.658 5.655.050.521Arazi ve Arsalar93.035.084 93.035.084Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.655.510 9.934.973Binalar88.943.117 87.962.066Tesis, Makine ve Cihazlar5.187.915.590 5.092.113.906Taşıtlar6.483.821 4.219.626Mobilya ve Demirbaşlar1.784.607 2.988.697Özel Maliyetler18.033.271 18.937.757Yapılmakta Olan Yatırımlar1.515.937.817 289.852.050Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar48.086.841 56.006.362Kullanım Hakkı Varlıkları9 70.298.541 73.524.027Maddi Olmayan Duran Varlıklar162.001.212 115.884.555Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar162.001.212 115.884.555Peşin Ödenmiş Giderler698.705 2.289.464Ertelenmiş Vergi Varlığı15 134.582.235 185.220.021TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.343.103.153 6.038.910.791TOPLAM VARLIKLAR12.920.859.261 9.502.694.305KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.337.938.226 729.108.168İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar194.162 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 194.162 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.337.744.064 729.108.168Banka Kredileri1.334.673.973 728.277.260Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.070.091 830.908Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.328.894.689 1.296.349.559İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.328.894.689 1.296.349.559Banka Kredileri1.325.786.575 1.292.953.512Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.108.114 3.396.047Diğer Finansal Yükümlülükler7 0 11.181.406Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler11.181.406Ticari Borçlar1.470.043.518 779.913.222İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 45.459.208 35.657.639İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.424.584.310 744.255.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.647.326 8.597.007Diğer Borçlar231.317.612 197.359.546İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar231.317.612 197.359.546Türev Araçlar45.051.376 60.716.151Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar45.051.376 60.716.151Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü431.322.611 183.176.286Kısa Vadeli Karşılıklar10.062.684 23.855.979Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.779.401 980.104Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.283.283 22.875.875Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.908.452 7.406.200İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.908.452 7.406.200ARA TOPLAM4.880.186.494 3.297.663.524TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.880.186.494 3.297.663.524UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.618.887.190 909.684.729İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.618.887.190 909.684.729Banka Kredileri7 1.550.832.764 834.709.520Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 68.054.426 74.975.209Diğer Borçlar7.254.333 72.221.252İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.254.333 72.221.252Uzun Vadeli Karşılıklar6.913.360 9.346.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar6.913.360 9.346.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 460.929.131 588.434.184TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.093.984.014 1.579.686.598TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.974.170.508 4.877.350.122ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.333.394.807 4.219.185.456Ödenmiş Sermaye11 613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 247.403.635 247.403.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.125.338.081 2.196.268.403Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.125.338.081 2.196.268.403Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.125.192.942 2.196.123.264Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)145.139 145.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)794.914.236 493.973.142Yabancı Para Çevrim Farkları946.097.109 520.339.505Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-151.182.873 -26.366.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler82.931.556 68.742.954Yasal Yedekler11 82.931.556 68.742.954Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları656.369.924 129.592.233Net Dönem Karı veya Zararı813.268.257 470.035.971Kontrol Gücü Olmayan Paylar613.293.946 406.158.727TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.946.688.753 4.625.344.183TOPLAM KAYNAKLAR12.920.859.261 9.502.694.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965Transferler-49.243.539 3.762.366 374.664.073 -329.182.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)484.802.098 -14.657.871 355.463.032 825.607.259 130.036.921 955.644.180Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.213.674.254 793.476 733.045.339 -28.280.678 68.742.954 112.041.243 355.463.032 4.316.052.373 458.552.772 4.774.605.145Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183Transferler-70.930.322 14.188.602 526.777.691 -470.035.971Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)425.757.604 -124.816.510 813.268.257 1.114.209.351 207.135.219 1.321.344.570Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 247.403.635 2.125.192.942 145.139 946.097.109 -151.182.873 82.931.556 656.369.924 813.268.257 5.333.394.807 613.293.946 5.946.688.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)934.651.424 447.639.374 379.493.807 156.538.130DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar386.693.146 508.004.806 22.011.447 327.264.527Yabancı Para Çevrim Farkları511.509.656 522.662.677 14.382.854 328.144.819Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)511.509.656 522.662.677 14.382.854 328.144.819Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-130.017.197 -15.332.501 7.946.451 -905.717Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-130.017.197 -15.332.501 7.946.451 -905.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.200.687 674.630 -317.858 25.425Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 5.200.687 674.630 -317.858 25.425DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)386.693.146 508.004.806 22.011.447 327.264.527TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.321.344.570 955.644.180 401.505.254 483.802.657Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11 207.135.219 130.036.921 58.271.191 77.273.137Ana Ortaklık Payları1.114.209.351 825.607.259 343.234.063 406.529.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974973BIST