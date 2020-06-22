***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 22.06.2020Genel Kurul Tarihi 16.07.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI NO:10 34805 KAVACIK/BEYKOZ/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması4 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesapları ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması6 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçimi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - 2019 yılı hesap dönemi karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi10 - 2019 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi11 - 2019 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi13 - Görüşler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksa Enerji 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı YK Kararı.pdf - İlan MetniEK: 2 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 22.06.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295BIST