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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2020 15:37
GÜNCEL HABERLER



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul Tarihi 16.07.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres RÜZGARLIBAHÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI NO:10 34805 KAVACIK/BEYKOZ/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesapları ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçimi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - 2019 yılı hesap dönemi karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
10 - 2019 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
11 - 2019 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
12 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
13 - Görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksa Enerji 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı YK Kararı.pdf - İlan Metni
EK: 2 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU - BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 22.06.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295


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Tam 2.574 2.586 34,50  
Yarım 1.254 1.265 17,80  
Çeyrek 629 633 8,90  
Gümüş.Ons 17,95 17,98 0,36  
Gümüş Gr. 3,96 3,96 0,08  
B. Petrol 41,98 41,98 -0,21  
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