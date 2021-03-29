***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Çağrısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYKOZAdres Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No. 10, Kavacık, Beykoz, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi3 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi ve onaylanması4 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesi'nin değiştirilmesi,8 - Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması ve onaylanan üyenin görev süresinin belirlenmesi,9 - Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve seçilen üyenin görev süresinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,12 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,14 - 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,17 - 2020 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2020 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,19 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document- 2020 AGM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GK İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 4 Invitation Letter - 2020 AGM.pdf - İlan MetniEK: 5 tadilSPK.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 amendment.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 7 BAĞIMSIZLIK BEYANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 10.30'da Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921611BIST