Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

27.05.2021 17:18



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralleri
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
27/05/2021
İhale Sonucu
OLUMLU
İhale Bedeli
19,9 kuruş/kW saat
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

   12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketimiz Yozgat-2 (15 MW) ihalesi için 19,9 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmış olup, YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında kazanılan toplam güneş enerjisine dayalı kapasitemiz 35 MW'a ulaşmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938451


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.415
Değişim :  -0,84% |  -12,03
Açılış :  1.427  
Önceki Kapanış :  1.427  
En Yüksek
1.429 En Düşük
1.411
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 3,19 25.344.278 % 10,00  
SRVGY 82,60 24.924.133 % 9,99  
TUCLK 10,72 66.297.091 % 9,95  
KAPLM 22,32 4.663.176 % 9,95  
ISBIR 7.829,80 3.324.482 % 8,45  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5315 8,5384 % 0,98  
Euro 10,4115 10,4378 % 1,18  
Sterlin 12,0506 12,1111 % 1,23  
Frank 9,4652 9,5222 % 0,92  
Riyal 2,2661 2,2775 % 0,81  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 518 518 2,69  
Cumhuriyet 3.403 3.454 -16,00  
Tam 3.388 3.473 -14,00  
Yarım 1.638 1.680 -6,77  
Çeyrek 821 840 -3,39  
Gümüş Gr. 7,60 7,61 0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru