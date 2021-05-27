***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuGüneş Enerjisi Santralleriİhaleyi Açan TarafT.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi12/03/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih27/05/2021İhale SonucuOLUMLUİhale Bedeli19,9 kuruş/kW saatİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar12.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketimiz Yozgat-2 (15 MW) ihalesi için 19,9 Kuruş/kW saat bedel ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazanmış olup, YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında kazanılan toplam güneş enerjisine dayalı kapasitemiz 35 MW'a ulaşmıştır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938451BIST