***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuKombine Isı ve Enerji Santraliİhaleyi Açan TarafKazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıVarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi13/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih13/07/2022İhale SonucuOlumluİhale BedeliHenüz belirlenmemiştirİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımHenüz belirlenmemiştirOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Henüz belirlenmemiştirAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş.'ya bağlı Aksa Enerji Kazakistan şubesi olarak, 13 Temmuz 2022 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzykorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazanmış bulunuyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045293BIST