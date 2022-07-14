***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
14.07.2022 12:40
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Kombine Isı ve Enerji Santrali
İhaleyi Açan Taraf
Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/07/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/07/2022
İhale Sonucu
Olumlu
İhale Bedeli
Henüz belirlenmemiştir
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
Henüz belirlenmemiştir
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
Henüz belirlenmemiştir
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ya bağlı Aksa Enerji Kazakistan şubesi olarak, 13 Temmuz 2022 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen 240 MW kurulu güce sahip olacak Kyzykorda kombine ısı ve enerji santrali kapasite ihalesini kazanmış bulunuyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045293
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0550
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
18:0517,5469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0188
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
18:05961,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,03
|Açılış
|: 961,16
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4529
|17,4771
|% 0,31
|
|Euro
|17,4989
|17,5292
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,5846
|20,6879
|% -0,22
|
|Frank
|17,7004
|17,8070
|% -0,02
|
|Riyal
|4,6426
|4,6659
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-23,10
|
|Altın Gr.
|957
|958
|-13,58
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.536
|6.677
|-56,00
|
|Yarım
|3.185
|3.252
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|-0,44
|
|B. Petrol
|97,06
|97,06
|-2,51
|
Seans Raporu
18:05
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