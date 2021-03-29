Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.03.2021 19:02



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 29.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0 0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planlamaları göz önünde bulundurularak, 2020 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2020 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 546.457.277 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar'ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2020TR.pdf
EK: 2 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE 2020ENG.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 613.169.118
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 33.227.486
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 706.829.016 269.581.526
4. Vergiler ( - ) 148.824.227 0
5. Net Dönem Kârı 558.004.789 269.581.526
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 38.631.287
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 11.547.512 11.547.512
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 546.457.277 219.402.727
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 546.457.277 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.619.013 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 553.076.290 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 546.457.277 219.402.727
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921584


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.393
Değişim :  0,75% |  10,42
Açılış :  1.386  
Önceki Kapanış :  1.382  
En Yüksek
1.399 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 8,14 9.705.487 % 10,00  
TRILC 50,40 180.090.555 % 10,00  
AYES 12,87 794.940 % 10,00  
KRTEK 17,60 31.070.741 % 10,00  
EPLAS 38,98 6.691.771 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1767 8,1814 % 1,25  
Euro 9,6371 9,6501 % 0,92  
Sterlin 11,2514 11,3078 % 1,27  
Frank 2,1753 2,1862 % 1,26  
Riyal 450,2700 450,3380 % 0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -20,70  
Altın Gr. 451 451 0,59  
Cumhuriyet 2.973 3.018 4,00  
Tam 2.960 3.036 9,34  
Yarım 1.430 1.469 4,52  
Çeyrek 717 734 2,26  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 -0,40  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,03  
B. Petrol 64,41 64,41 -0,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru