***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 29.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0 0B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planlamaları göz önünde bulundurularak, 2020 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına ve 2020 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosuna göre oluşan 546.457.277 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Kar'ın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına yönelik teklifin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2020TR.pdfEK: 2 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE 2020ENG.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 613.169.1182. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 33.227.486Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 706.829.016 269.581.5264. Vergiler ( - ) 148.824.227 05. Net Dönem Kârı 558.004.789 269.581.5266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 38.631.2877. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 11.547.512 11.547.5128. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 546.457.277 219.402.727Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 546.457.277 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.619.013 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 553.076.290 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 546.457.277 219.402.72720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921584BIST