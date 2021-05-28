***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.05.2021 14:36
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul tarafından onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0 0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0 0
Ek Açıklamalar
Kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU 2020TR.pdf
EK: 2 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE 2020ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 613.169.118
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 33.227.486
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 706.829.016 269.581.526
4. Vergiler ( - ) 148.824.227 0
5. Net Dönem Kârı 558.004.789 269.581.526
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 38.631.287
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 11.547.512 11.547.512
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 546.457.277 219.402.727
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 546.457.277 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.619.013 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 553.076.290 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 546.457.277 219.402.727
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938661
BIST