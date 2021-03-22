***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresine İlişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021Ek AçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş'nin 18 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde bahsi geçen değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti. 22 Mart 2021 tarihinde SPK başvurusu gerçekleştirilmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 amendment.pdfEK: 2 tadilmetni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919694BIST