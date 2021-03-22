***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 13:30
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresine İlişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
Ek Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin 18 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde bahsi geçen değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti. 22 Mart 2021 tarihinde SPK başvurusu gerçekleştirilmiştir.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 amendment.pdf
EK: 2 tadilmetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919694
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|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
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|BJKAS
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|Satış
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|1.739
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|Altın Gr.
|437
|438
|32,70
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|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
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|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
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|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
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|Çeyrek
|698
|714
|29,37
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|25,73
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