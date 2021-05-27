***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş.'nin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA- (Trk) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) " olarak en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.Uzun Vadeli Uluslararası Notumuz ise "BB+ / (Negatif Görünüm)" olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938399BIST