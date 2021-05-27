***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2021 15:29
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA- (Trk) / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+ (Trk) / (Stabil Görünüm) " olarak en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Notumuz ise "BB+ / (Negatif Görünüm)" olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938399
BIST
15:351.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,95
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:358,4526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:3510,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:35515,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,28
|Açılış
|: 515,43
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:35
|YAYLA
|3,19
|24.982.267
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.831.656
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.501.174
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.812
|% -9,95
|
|DERHL
|5,98
|44.877.358
|% -9,12
|
|ISGSY
|12,49
|49.120.819
|% -8,43
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,28
|1.207.155.216
|% 1,76
|
|GARAN
|8,02
|760.038.169
|% -1,35
|
|CANTE
|8,18
|459.486.262
|% -1,68
|
|TUPRS
|98,00
|402.261.348
|% -1,21
|
|KOZAL
|123,70
|399.510.248
|% -1,43
|
|YKBNK
|2,15
|351.996.773
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,87
|284.649.834
|% -1,58
|
|GARAN
|8,02
|760.038.169
|% -1,35
|
|THYAO
|13,28
|1.207.155.216
|% 1,76
|
|DOHOL
|2,97
|209.522.809
|% -0,67
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4507
|8,4526
|% -0,04
|
|Euro
|10,3191
|10,3258
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9387
|11,9985
|% 0,29
|
|Frank
|9,3549
|9,4113
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2472
|2,2585
|% -0,03
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,41
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.381
|3.466
|-21,31
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-10,31
|
|Çeyrek
|820
|838
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 06 kaybederek (% -1.20 ) 1, 491
-
15:46XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 10, 015.00 milyon TL de
-
15:46FENER
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 30.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 703, 724 adet işlem
-
15:45RYGYO
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 536, 080 adet işlem
-
15:44VAKFN
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 599 adet işlem