***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.05.2022 15:57
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu geçen seneye göre bir kademe artışla "AA- (tr) / (Stabil Görünüm)"den "AA (tr) / Stabil Görünüm)"e Kısa Vadeli Ulusal Notu ise geçen seneye göre sabit kalarak "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) " ile en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Notumuz ise "BB / (Stabil Görünüm)" olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032948
BIST
16:142.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,99
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.439
16:1416,2994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0494
|Açılış
|: 16,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4053
En Düşük
16,2635
16:1417,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0994
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,4192
16:14975,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,35
|Açılış
|: 975,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
981,79
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler16:12
|HATEK
|21,34
|42.513.853
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.734.999
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|302.122.260
|% 9,98
|
|ULUUN
|13,78
|191.268.625
|% 6,99
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|LIDFA
|8,20
|7.693.181
|% -9,99
|
|AKFGY
|2,74
|377.934.002
|% -9,87
|
|IHAAS
|23,50
|836.867
|% -8,42
|
|PRKAB
|33,26
|60.198.733
|% -6,26
|
|MEPET
|3,46
|23.996.268
|% -5,72
|
|THYAO
|44,80
|3.762.827.812
|% 0,76
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|EREGL
|32,90
|1.635.953.166
|% 1,48
|
|KRDMD
|14,63
|1.458.728.131
|% -0,14
|
|SISE
|20,58
|1.363.568.130
|% -1,53
|
|KARSN
|6,84
|2.370.945.370
|% 6,87
|
|AKFGY
|2,74
|377.934.002
|% -9,87
|
|DOHOL
|3,78
|505.924.106
|% 0,53
|
|YKBNK
|4,49
|591.320.726
|% -1,32
|
|HALKB
|5,66
|707.643.422
|% 2,35
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2754
|16,2856
|% -0,39
|
|Euro
|17,4382
|17,4601
|% -0,57
|
|Sterlin
|20,5597
|20,6629
|% 0,06
|
|Frank
|16,9886
|17,0910
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3389
|4,3606
|% -0,13
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,61
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,41
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|30,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|32,02
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|15,49
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|7,74
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,32
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,17
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27PRKAB
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 33.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 800, 758 adet işlem
-
16:26BOBET
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 153, 814 adet işlem
-
16:25PRKAB
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 607 adet işlem
-
16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TCELL, ARCLK
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 01 kaybederek (% -0.23 ) 2, 198