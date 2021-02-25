***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı261.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuşturİlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu tür bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlişkili taraf işlemleri Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı içinde verilmektedir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu tür bir işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıAksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıEsas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıEsas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Madde 14 ile düzenlenmiştir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi2019 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında çalışanlarımız ve medya kuruluşları da katılmıştır1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadırEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 79,4151.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıAksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniSermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Tebligˆ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2019 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860061Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı16/07/2020 0 % 85,26 % 0,16 % 85,1 Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır 10 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Başkanı & CEO'nun MesajıKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitemizin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim bölümünün altında bulunmaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümüBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 4Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 50 2 2Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiBulunmamaktadırYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBulunmamaktadırİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıDenetimden Sorumlu Komite bölümüYönetim kurulu başkanının adıŞaban Cemil Kazancıİcra başkanı / genel müdürün adıŞaban Cemil KazancıYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776922Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907815Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadırKadın üyelerin sayısı ve oranıSayı: 1 Oran: %14Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıŞaban Cemil Kazancı İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/03/1997 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Ahmet Serdar Nişli İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/03/1997 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Tülay Kazancı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/03/1997 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)Ömer Muzaffer Baktır İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/07/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Korkut Öztürkmen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/01/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Murat Yeşilyurt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/07/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlhan Helvacı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/07/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/77124 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Ücretlendirme Politikası'nın içinde yer almaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı19İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıŞirketimiz bünyesinde Etik Kurulu oluşturulmuştur. Etik Kurulu 1 adet Aksa Enerji Yönetim Kurulu üyesi, Grup Başkanı / Grup Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Direktörü ve Denetim Direktörü’nden oluşur.Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriİhbar mekanizmasına erişim etik@aksa.com.tr veya 0 850 511 11 12 Etik Hattından sağlanır. Ayrıca santrallerde ve Genel Müdürlükte şikayet ve İhbar kutuları bulunmaktadır .3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Esas SözleşmeÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve tüm engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla Grup bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Hat telefon numarası ve e-posta adresi, web sitesi üzerinden Bize Yazın platformu, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu uygulamaları kullanılmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları Politikası sekmesinde bulunmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları Politikası sekmesinde bulunmaktadırİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Sürdürülebilirlik başlığı altındaki Toplumsal Sorumluluğumuz sekmesinde bulunmakta olup, Sürdürülebilirlik raporlarımız ise Sürdürülebilirlik başlığı altında, Raporlar sekmesinde yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele sekmesinde bulunmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altında 2.1.1 numaralı ilkede talep edilen tüm bilgiler yer almaktadırKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) "Aksa Enerji Üretim A.Ş. Hakkında" bölümünün altındaki Ortaklık Yapısı sekmesinde talep edilen bilgiler yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerİngilizce ve Türkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri bölümü. Bağımsızlık Beyanları ise Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadırb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri bölümüc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri bölümüç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıRiskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi bölümüd) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıDiğer bölümüe) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim bölümüf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadırg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıSürdürülebilirlik bölümüİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7 günKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıAksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altında Esas Sözleşme sekmesi içinde yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıŞirketi Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel BilgileriKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771167Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) - Murat Yeşilyurt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Murat Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Pınar Saatcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İlhan Helvacı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913166BIST