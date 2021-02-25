***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
25.02.2021 23:46
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
26
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
-
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bu tür bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
İlişkili taraf işlemleri Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı içinde verilmektedir. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295)
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu tür bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
-
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Madde 14 ile düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
2019 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında çalışanlarımız ve medya kuruluşları da katılmıştır
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 79,415
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Tebligˆ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2019 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860061
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
16/07/2020 0 % 85,26 % 0,16 % 85,1 Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır 10 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852295
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Başkanı & CEO'nun Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitemizin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim bölümünün altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümü
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 50 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Denetimden Sorumlu Komite bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
Şaban Cemil Kazancı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Şaban Cemil Kazancı
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776922
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907815
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Sayı: 1 Oran: %14
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Şaban Cemil Kazancı İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/03/1997 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Ahmet Serdar Nişli İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/03/1997 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Tülay Kazancı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/03/1997 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Ömer Muzaffer Baktır İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/07/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Korkut Öztürkmen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/01/2021 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Murat Yeşilyurt İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/07/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlhan Helvacı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/07/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/77124 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Ücretlendirme Politikası'nın içinde yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
19
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Şirketimiz bünyesinde Etik Kurulu oluşturulmuştur. Etik Kurulu 1 adet Aksa Enerji Yönetim Kurulu üyesi, Grup Başkanı / Grup Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Direktörü ve Denetim Direktörü’nden oluşur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
İhbar mekanizmasına erişim etik@aksa.com.tr veya 0 850 511 11 12 Etik Hattından sağlanır. Ayrıca santrallerde ve Genel Müdürlükte şikayet ve İhbar kutuları bulunmaktadır .
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Esas Sözleşme
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve tüm engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla Grup bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Hat telefon numarası ve e-posta adresi, web sitesi üzerinden Bize Yazın platformu, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu uygulamaları kullanılmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları Politikası sekmesinde bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları Politikası sekmesinde bulunmaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Sürdürülebilirlik başlığı altındaki Toplumsal Sorumluluğumuz sekmesinde bulunmakta olup, Sürdürülebilirlik raporlarımız ise Sürdürülebilirlik başlığı altında, Raporlar sekmesinde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele sekmesinde bulunmaktadır.
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) Kurumsal Yönetim başlığı altında 2.1.1 numaralı ilkede talep edilen tüm bilgiler yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( www.aksainvestorrelations.com ) "Aksa Enerji Üretim A.Ş. Hakkında" bölümünün altındaki Ortaklık Yapısı sekmesinde talep edilen bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
İngilizce ve Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri bölümü. Bağımsızlık Beyanları ise Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Diğer bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim bölümü
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik bölümü
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
6
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin (www.aksainvestorrelations.com) Kurumsal Yönetim başlığı altında Esas Sözleşme sekmesi içinde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldıkları görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Şirketi Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771167
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Murat Yeşilyurt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Murat Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Pınar Saatcıoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İlhan Helvacı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913166
BIST