***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
04.07.2022 14:07
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/03/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/03/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/07/2022
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum seviyesini derecelendirmek üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 4 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 9,35'e yükselmiştir (10 tam puan üzerinden geçen sene: 9,34).
Ana başlıklar bazında derecelendirme sonuçları (100'er tam puan üzerinden) aşağıda yer almaktadır:
· Pay Sahipleri bölümü: 92,42
· Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü: 98,30
· Menfaat Sahipleri bölümü: 96,74
· Yönetim Kurulu bölümü: 89,42
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin hazırlanan rapor Şirketimizin internet sitesinde (https://www.aksainvestorrelations.com/tr/) kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,42 98,3 96,74 89,42 93,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041086
BIST