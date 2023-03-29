***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.03.2023 09:45
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/03/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/07/2022
Açıklama
Şirketimiz, 29 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren bir yıldır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128944
BIST
10:394.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -43,62
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
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4.840
En Düşük
4.753
10:3919,1475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 19,4300
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|Önceki Kapanış
|: 19,3850
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19,3183
En Düşük
19,0959
10:3920,7344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 21,0250
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|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:391.206,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,70
|Açılış
|: 1.206,61
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|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler10:39
|EKSUN
|71,50
|1.570.069
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.029.106
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|26.563.437
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|12.511.591
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|SANEL
|14,23
|10.399.224
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.362.865
|% -9,97
|
|CANTE
|42,88
|94.222.360
|% -9,42
|
|EMKEL
|8,32
|17.178.212
|% -7,76
|
|YYLGD
|30,28
|33.048.156
|% -7,51
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|THYAO
|117,90
|1.049.080.185
|% -1,26
|
|EREGL
|35,58
|493.189.172
|% -0,61
|
|KOZAL
|19,81
|410.863.222
|% -2,70
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,21
|248.871.852
|% -2,51
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|ISCTR
|12,92
|356.273.328
|% -0,62
|
|KATMR
|1,29
|31.889.843
|% 0,78
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1128
|19,1475
|% 0,17
|
|Euro
|20,7242
|20,7344
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,4917
|23,6095
|% -0,12
|
|Frank
|20,6959
|20,8206
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0776
|5,1031
|% 0,04
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.168
|8.275
|-56,00
|
|Yarım
|4.004
|4.049
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|0,36
|