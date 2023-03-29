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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

29.03.2023 09:45
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/03/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
29/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/07/2022
Açıklama

Şirketimiz, 29 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmenin süresi, imza tarihinden itibaren bir yıldır.
  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128944


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