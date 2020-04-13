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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 15:44
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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2017-01.12.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin satışına ilişkin yayımladığımız 15.06.2017 ve 01.12.2017 tarihli KAP bildirimlerinde de belirttiğimiz üzere 28 MWm (27 MWe) kurulu güce sahip Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne 60.100.000,00 USD'ye ("Şirket Değeri") satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı. 
Satışın 38,500,000.00 USD'lik kısmı satış anında nakden ve defaten tahsil edilmiş, 72 MW'a kadar yapılacak olan kapasite artırımı için kalan 21.600.000,00 USD bakiyenin ise gerekli tüm yatırım izinlerinin alınmasından sonra yapılması konusunda anlaşılmıştı.
Satışa konu lisans bölgesinde yapılacak kapasite artırımının Deniz Kuvvetleri'ne ait radarı gölgeleyecek olması nedeniyle belirlenecek farklı bir lokasyonda yeni radar kurulumu yapılacaktır. Masraflarını Aksa Enerji'nin üstleneceği ve yaklaşık 2 yıl sürecek olan bu işlem dolayısıyla oluşan kurulum bedeli 4.191.360,00 USD olarak öngörülmektedir. Kapasite artırımı kapsamında 20 adet türbinin 18 tanesinin izin süreçleri tamamlanmış projeye başlanmış ve bugün itibarıyla öngörülen radar kurulum bedeli düşüldükten sonra Aksa Enerji tarafından 15.185.249,27 USD bakiye tahsil edilmiştir. 
Kalan izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olarak, satış tutarından kalan bakiyenin 2020 yılı içerisinde tahsil edilmesi beklenmektedir. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837472


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Yarım 1.201 1.233 40,90  
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