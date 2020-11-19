***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.11.2020 15:13
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir şirket kurulmuştu.
Tashkent Region Khokimiyat (Taşkent Bölgesi Belediye Başkanlığı) tarafından bahsi geçen santralin inşaati için gerekli arazi tahsisi işlemleri tamamlanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889209
BIST
16:291.321
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 26,24
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:297,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,1527
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:298,9591
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1911
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:29452,08
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -12,05
|Açılış
|: 452,08
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:29
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.146.552
|% 9,99
|
|MRSHL
|327,60
|12.240.816
|% 9,97
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.390.008
|% -9,70
|
|GARAN
|9,53
|9.371.482.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,89
|4.673.151.730
|% 6,54
|
|YKBNK
|3,14
|4.095.998.397
|% 7,17
|
|AKBNK
|6,61
|2.309.348.770
|% 5,42
|
|VAKBN
|4,95
|1.755.554.584
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,14
|4.095.998.397
|% 7,17
|
|GARAN
|9,53
|9.371.482.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,89
|4.673.151.730
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,95
|881.784.586
|% -2,01
|
|VAKBN
|4,95
|1.755.554.584
|% 3,99
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5587
|7,5633
|% -1,98
|
|Euro
|8,9494
|8,9591
|% -2,09
|
|Sterlin
|9,9693
|10,0193
|% -2,36
|
|Frank
|8,2513
|8,3010
|% -2,16
|
|Riyal
|2,0090
|2,0191
|% -2,08
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-12,14
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|-94,19
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-45,56
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|
Seans Raporu
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16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YBTAS, MARKA, MARTI, EUYO, TKURU