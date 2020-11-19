***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir şirket kurulmuştu.Tashkent Region Khokimiyat (Taşkent Bölgesi Belediye Başkanlığı) tarafından bahsi geçen santralin inşaati için gerekli arazi tahsisi işlemleri tamamlanmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889209BIST