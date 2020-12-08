***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 09:27
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yayınlanan 3 Kasım 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, %100 oranındaki bağlı ortaklığımız "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.", ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya başvuruda bulunmuştu.
Bahsi geçen başvuru EPDK tarafından onaylanmış ve akabinde TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmışır. Enerji ihracatı faaliyetlerinin kısa zaman içinde başlaması planlanmaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892001
BIST
11:061.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.343
En Düşük
1.332
11:067,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:069,4801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:06469,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,27
|Açılış
|: 469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:06
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|260.678.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.384.387
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.091.511
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.507.705
|% 9,92
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|NIBAS
|74,95
|4.640.721
|% -8,04
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|IDEAS
|11,56
|1.524.876
|% -6,24
|
|PETKM
|4,96
|1.473.793.835
|% -2,75
|
|KRDMD
|5,26
|819.650.001
|% 3,34
|
|THYAO
|12,43
|456.582.098
|% 1,30
|
|EREGL
|13,01
|397.489.030
|% 6,38
|
|SASA
|19,76
|354.375.473
|% -3,98
|
|PETKM
|4,96
|1.473.793.835
|% -2,75
|
|TSKB
|1,87
|350.906.184
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|819.650.001
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,86
|282.282.799
|% -2,39
|
|YYAPI
|1,62
|87.261.546
|% 6,58
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8262
|7,8309
|% 0,27
|
|Euro
|9,4712
|9,4801
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4180
|10,4703
|% 0,00
|
|Frank
|8,7539
|8,8066
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0812
|2,0917
|% 0,26
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|2,81
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,03
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|-0,54
|
Seans Raporu
11:06
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11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, DOHOL, GUBRF
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11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 11 artarak (% 1.01 ) 1, 209
-
11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, COSMO, KRVGD, SILVR, SNKRN, SELEC, UMPAS, ROYAL
-
11:10
RHEAG, FRIGO, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:10
KERVN, NIBAS, LIDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında