***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yayınlanan 3 Kasım 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere, %100 oranındaki bağlı ortaklığımız "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.", ithalatçı tarafıyla imzaladığı anlaşma kapsamında, Türkiye-Irak enerji iletim hattı üzerinden Irak'a 150 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla EPDK'ya başvuruda bulunmuştu.Bahsi geçen başvuru EPDK tarafından onaylanmış ve akabinde TEİAŞ ile enterkonneksiyon hattı kullanım anlaşması imzalanmışır. Enerji ihracatı faaliyetlerinin kısa zaman içinde başlaması planlanmaktadır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892001BIST