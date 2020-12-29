***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 18:21
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Yaşar Erkin Şahinöz, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'ndan 29 Aralık 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.
Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Kurumsal Yönetim Komitesi, 2021 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliğe yeni bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapacak ve değerlendirme raporunu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirecektir. Yönetim Kurulu, bahsi geçen rapor çerçevesinde belirlenen adaylar arasından Bağımsız Üye seçimini en kısa sürede yapacaktır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895480
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0311
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
18:05447,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,85
|Açılış
|: 447,04
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3899
|7,3992
|% -0,52
|
|Euro
|9,0499
|9,0635
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,9574
|10,0074
|% -0,08
|
|Frank
|8,3321
|8,3823
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9636
|1,9734
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,36
|51,36
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI