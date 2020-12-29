***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30 Temmuz 2019 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Yaşar Erkin Şahinöz, sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'ndan 29 Aralık 2020 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Kurumsal Yönetim Komitesi, 2021 yılında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliğe yeni bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapacak ve değerlendirme raporunu yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirecektir. Yönetim Kurulu, bahsi geçen rapor çerçevesinde belirlenen adaylar arasından Bağımsız Üye seçimini en kısa sürede yapacaktır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar yapılacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895480BIST