***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş.‘de 27 Nisan 2017 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Mehmet Akif Şam, sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'nden 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla istifa etmiştir.Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 13 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, görevinden ayrılan Sn. Mehmet Akif Şam'ın yerine Sn. Korkut Öztürkmen'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Sn. Korkut Öztürkmen'in özgeçmişi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,Özgeçmiş- Korkut ÖztürkmenKorkut Öztürkmen, Robert Kolej'de lise öğreniminden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında çift diploma almıştır. 1996-2007 yılları arasında Koç Holding'in Stratejik Planlama ve Enerji Grubunda iş geliştirme ve yatırımlardan sorumlu yönetici pozisyonlarında elektrik, doğal gaz ve petrol sektörlerindeki üretim, dağıtım ve satış değer zincirlerinde, dönemin özelleştirme ihaleleri de dahil olmak üzere, uluslararası ortaklıklarla birçok stratejik projenin geliştirilmesinde, finansmanında ve hayata geçirilmesinde roller almıştır. 2002 yılında Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Öztürkmen, 2007-2009 yılları arasında OMV Türkiye Ülke Müdürü olarak şirketin Türkiye yapılanmasına ve enerji pazarına girişine liderlik etmiştir. OMV'nin özellikle global ve bölgesel büyüme stratejisine de katkı yaparak Nabucco doğal gaz boru hattı, doğal gaz toptan satış, doğal gaz depolama, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve ticareti konularında üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. 2009-2018 yıllarında OMV Türkiye Elektrik İş Birimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak 600 milyon Avro'yu aşan Samsun doğal gaz santralı projesinin geliştirilip işletilmesi dahil OMV'nin global varlığa dayalı elektrik ticareti stratejisinin uygulanmasına liderlik etmiştir. 2013 yılında, İngiltere'deki Ashridge Business School'da ‘Power2Lead' üst düzey liderlik programını tamamlayan Öztürkmen, ayrıca Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüterek Türkiye enerji sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olmaya çalışmaktadır. Mayıs 2019- Ocak 2021 yılları arasında IC-İçtaş'da "Enerji Grubu Başkanı" olarak ve Enerji Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Öztürkmen, Ocak 2021'de Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901927BIST