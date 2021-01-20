Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2021 15:39


           12 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Şirketimiz Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içeren anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile imzalamıştı.    
Bahsi geçen anlaşma, 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 230 MW kapasite artışı ile tadil edilmiş olup, bu anlaşmaya ilave olarak Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda:
i)              Taşkent'te mevcut lokasyonda, 240 MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santraline ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. Tadil edilen anlaşma, Taşkent'te kurulacak olan her iki santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.
 
ii)                Taşkent'in güneybatısında bulunan Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. İlave anlaşma, Buhara'da kurulacak olan santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.
 
Taşkent'te toplam 470 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santrallerinin ve Buhara'da 270 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce erişilecektir. Santral ekipmanlarının, Aksa Enerji bünyesindeki mevcut santrallerden sağlanması planlanmakta olup, yatırım maliyetleri optimize edilerek ekonomik katma değer yaratılacaktır. 
 
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
 
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903472


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:571.560
Değişim :  -0,34% |  -5,38
Açılış :  1.573  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.574 En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GEREL 7,81 550.554.352 % 10,00  
INTEM 66,55 39.879.875 % 10,00  
DITAS 37,20 14.281.804 % 9,99  
BAGFS 28,42 174.826.168 % 9,98  
VERTU 17,52 85.872.091 % 9,98  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Dolar 7,4435 7,4487 % -0,21  
Euro 9,0101 9,0163 % -0,45  
Sterlin 10,1555 10,2064 % 0,09  
Frank 8,3330 8,3832 % -0,40  
Riyal 1,9807 1,9906 % -0,17  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 4,54  
Altın Gr. 443 443 1,33  
Cumhuriyet 2.937 2.981 13,00  
Tam 2.925 2.998 13,87  
Yarım 1.414 1.450 6,71  
Çeyrek 709 725 3,35  
Gümüş.Ons 25,28 25,32 0,15  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,03  
B. Petrol 56,38 56,38 0,48  
Seans Raporu 15:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru