***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2021 15:39
12 Mayıs 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Şirketimiz Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulmasını ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içeren anlaşmayı Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile imzalamıştı.
Bahsi geçen anlaşma, 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 230 MW kapasite artışı ile tadil edilmiş olup, bu anlaşmaya ilave olarak Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulmasına yönelik ayrı bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda:
i) Taşkent'te mevcut lokasyonda, 240 MW kurulu güçteki doğalgaz kombine çevrim santraline ek olarak 230 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. Tadil edilen anlaşma, Taşkent'te kurulacak olan her iki santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.
ii) Taşkent'in güneybatısında bulunan Buhara'da 270 MW kurulu güçte doğalgaz kombine çevrim santrali kurulacaktır. İlave anlaşma, Buhara'da kurulacak olan santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışını içermektedir.
Taşkent'te toplam 470 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santrallerinin ve Buhara'da 270 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin 2021 yılının son çeyreğinde devreye alınması beklenmektedir. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce erişilecektir. Santral ekipmanlarının, Aksa Enerji bünyesindeki mevcut santrallerden sağlanması planlanmakta olup, yatırım maliyetleri optimize edilerek ekonomik katma değer yaratılacaktır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903472
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