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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2021 17:06



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     21 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında, Pointe- Noire şehrinde bulunan 50 MW kurulu güce sahip doğalgaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalanmıştır. Bahsi geçen anlaşma çerçevesinde, 50 MW kurulu güç, Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 MW'a çıkarılacaktır. Doğalgaz tedariğinin Kongo'dan çıkarılan yerli doğalgazdan yapılması planlanmaktadır. Üretilen elektriğin ise mevcut iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç edilmesi planlanmaktadır.
Öte yandan, Şirketimiz tarafından yayınlanan 22 Ekim 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda, Kongo Cumhuriyeti'nde doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bahsi geçen projelerle ilgili çalışmalar yapılmakta olup, gelişmeler oldukça kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903712


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