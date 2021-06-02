***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2021 13:23
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01 Haziran 2021 tarihinde Odessa Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzalamıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939539
BIST
14:551.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.432
En Düşük
1.419
14:558,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
14:5510,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0773
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
14:55524,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,05
|Açılış
|: 524,73
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler14:55
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|64.999.178
|% 9,87
|
|YAYLA
|3,90
|85.796.080
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,26
|14.032.219
|% -10,00
|
|DARDL
|19,26
|20.652.065
|% -8,20
|
|METUR
|25,36
|30.377.244
|% -8,12
|
|IZFAS
|6,80
|12.907.268
|% -7,23
|
|CASA
|145,60
|159.954
|% -7,20
|
|THYAO
|13,71
|1.099.820.280
|% 1,63
|
|SASA
|34,92
|1.035.710.648
|% 3,01
|
|GARAN
|8,04
|837.815.961
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|643.112.487
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,30
|600.695.911
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,20
|489.728.243
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|837.815.961
|% -0,74
|
|PETKM
|6,38
|643.112.487
|% 2,41
|
|THYAO
|13,71
|1.099.820.280
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,95
|145.062.189
|% 1,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5950
|8,5980
|% 0,93
|
|Euro
|10,4787
|10,4860
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1097
|12,1705
|% 0,76
|
|Frank
|9,4912
|9,5484
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% 0,85
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-2,10
|
|Altın Gr.
|525
|525
|4,49
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|36,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|17,58
|
|Çeyrek
|838
|858
|8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,85
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,68
|0,04
|
|B. Petrol
|71,01
|71,01
|0,76
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 54 kaybederek (% -0.04 ) 1, 525
-
15:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, GARAN
-
15:05XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 9, 886.00 milyon TL de
-
15:03IZFAS
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 082 adet işlem
-
15:02HURGZ
Yüzde -3.09 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 600, 881 adet işlem