***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Haziran 2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı "Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.", Gürcistan'a 1 Haziran-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 52,5 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı faaliyeti gerçekleştirmiştir.Gürcistan'dan 1 ay süreyle (1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında) 150 MW'a kadar elektrik ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlayacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953026BIST