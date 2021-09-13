***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 09:17
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 13 Eylül 2021-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 230 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK'ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır.
Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963323
BIST
10:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:558,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:559,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:55486,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YEOTK
|38,96
|7.531.474
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.793.536
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.063.395
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.370.545
|% 9,96
|
|NIBAS
|11,86
|10.050.783
|% 9,92
|
|KTSKR
|86,45
|56.644.323
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|DOGUB
|6,48
|4.824.415
|% -7,69
|
|TGSAS
|16,30
|6.203.471
|% -6,86
|
|SELGD
|6,91
|3.923.860
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,50
|227.518.769
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|KOZAA
|16,33
|160.708.678
|% 5,02
|
|EREGL
|18,14
|131.801.857
|% 1,17
|
|YKBNK
|2,50
|169.079.805
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,84
|96.438.568
|% -1,08
|
|GARAN
|9,43
|423.037.699
|% -0,63
|
|TSKB
|1,29
|43.382.532
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,63
|123.400.477
|% -0,18
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4625
|8,4643
|% 0,10
|
|Euro
|9,9761
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6529
|11,7114
|% -0,12
|
|Frank
|9,1515
|9,2066
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2486
|2,2598
|% 0,04
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,15
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,48
|