***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.12.2021 09:21
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana CFO olarak görev yapmakta olan Sn. Cem Nuri Tezel, kariyer tercihi doğrultusunda 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar Şirketimize sağlamış olduğu değerli katkıları için teşekkür ederiz.
30.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Mali İşler Direktörü pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Cevdet Yalçın'ın 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vekaleten CFO olarak atanmasına karar verilmiştir.
Özgeçmiş:
Sn. Cevdet Yalçın, Celal Bayar Üniversitesi'nde İşletme lisans eğitiminin ardından New York Long Island University'de sertifika programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yalçın, 2010-2013 yılları arasında Deloitte & Touche'da Kıdemli Denetçi, 2013-2017 yılları arasında Ernst & Young'da Denetim Müdürü olarak görev yapmış ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ünvanını almıştır. 2018 yılında Assan Alüminyum A.Ş.'de Kıdemli Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yalçın, Ocak 2019- Aralık 2021 tarihleri arasında Aksa Enerji Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987318
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0660
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,0704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1434
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05779,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 11,00
|Açılış
|: 778,32
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.116.036
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.516.265
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.080.233
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.545.443
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|718.383
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.179.272
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.305.252
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.570.394.766
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.464.580.257
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.317.796.379
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.085.636.466
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|835.949.519
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.570.394.766
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|469.561.538
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|281.757.537
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|148.993.133
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.085.636.466
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2374
|13,2416
|% 0,45
|
|Euro
|14,9694
|15,1074
|% 1,21
|
|Sterlin
|17,8567
|17,9462
|% 0,86
|
|Frank
|14,4431
|14,5301
|% 0,77
|
|Riyal
|3,5208
|3,5384
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|3,94
|
|Altın Gr.
|776
|777
|7,93
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,11
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|-0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
-
17:57
INTEM, NTHOL, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında