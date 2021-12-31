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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.12.2021 09:21
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana CFO olarak görev yapmakta olan Sn. Cem Nuri Tezel, kariyer tercihi doğrultusunda 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı almıştır. Kendisine bugüne kadar Şirketimize sağlamış olduğu değerli katkıları için teşekkür ederiz.
30.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizde Mali İşler Direktörü pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Cevdet Yalçın'ın 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vekaleten CFO olarak atanmasına karar verilmiştir. 
Özgeçmiş:
Sn. Cevdet Yalçın, Celal Bayar Üniversitesi'nde İşletme lisans eğitiminin ardından New York Long Island University'de sertifika programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yalçın, 2010-2013 yılları arasında Deloitte & Touche'da Kıdemli Denetçi, 2013-2017 yılları arasında Ernst & Young'da Denetim Müdürü olarak görev yapmış ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ünvanını almıştır. 2018 yılında Assan Alüminyum A.Ş.'de Kıdemli Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yalçın, Ocak 2019- Aralık 2021 tarihleri arasında Aksa Enerji Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987318


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