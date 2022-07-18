***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2022 18:59
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 18 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Tülay Kazancı'nın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Sayın Naci Ağbal'ın 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda revize edilen Bilgilendirme Dokümanı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045964
BIST
18:052.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 50,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.502
En Düşük
2.448
18:0517,5442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1118
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
18:0517,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2523
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
18:05965,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,76
|Açılış
|: 965,31
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|3,85
|104.485.863
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.986.511
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|2.645.537
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.737.925
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|19.893.179
|% 9,98
|
|LIDFA
|9,02
|52.736.990
|% -8,52
|
|RODRG
|20,50
|776.957
|% -5,96
|
|AGYO
|3,68
|43.854.639
|% -4,42
|
|PENTA
|409,50
|38.994.275
|% -3,87
|
|KRGYO
|8,60
|15.969.252
|% -3,80
|
|THYAO
|51,10
|4.686.737.001
|% 2,24
|
|SISE
|21,18
|1.886.476.852
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|KCHOL
|34,82
|1.241.330.699
|% 1,52
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.439.793.124
|% 1,68
|
|ODAS
|3,46
|1.210.254.356
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,53
|1.233.440.668
|% 3,19
|
|TSKB
|2,21
|276.306.103
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,50
|893.613.423
|% 2,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5339
|17,5592
|% 0,73
|
|Euro
|17,9225
|17,9751
|% 1,47
|
|Sterlin
|21,0000
|21,1053
|% 0,93
|
|Frank
|18,0380
|18,1467
|% 1,37
|
|Riyal
|4,6602
|4,6836
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,77
|
|Altın Gr.
|965
|965
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.630
|17,00
|
|Tam
|6.528
|6.620
|-4,00
|
|Yarım
|3.181
|3.236
|3,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.618
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58IDEAS
Yüzde 5.52 oranında artışla 19.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 762 adet işlem
-
17:57DGATE
Yüzde 6.25 oranında artışla 11.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 441 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 23 artarak (% 2.00 ) 2, 666
-
17:55XU100
Endeks 2, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 29, 056.00 milyon TL de
-
17:55KONYA
Yüzde 8.34 oranında artışla 1, 300.00 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 567 adet işlem