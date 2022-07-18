Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.07.2022 18:59
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 18 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, hali hazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Tülay Kazancı'nın yerine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı adayı olarak Sayın Naci Ağbal'ın 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda revize edilen Bilgilendirme Dokümanı ekte bilgilerinize sunulmuştur.
        
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045964


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.502
Değişim :  2,07% |  50,69
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.502 En Düşük
2.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLRYH 3,85 104.485.863 % 10,00  
POLTK 678,80 10.986.511 % 10,00  
EUKYO 3,52 2.645.537 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.737.925 % 9,99  
TURGG 208,20 19.893.179 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5339 17,5592 % 0,73  
Euro 17,9225 17,9751 % 1,47  
Sterlin 21,0000 21,1053 % 0,93  
Frank 18,0380 18,1467 % 1,37  
Riyal 4,6602 4,6836 % 0,50  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 2,77  
Altın Gr. 965 965 5,89  
Cumhuriyet 6.528 6.630 17,00  
Tam 6.528 6.620 -4,00  
Yarım 3.181 3.236 3,00  
Çeyrek 1.595 1.618 2,00  
Gümüş.Ons 18,74 18,78 0,06  
Gümüş Gr. 10,56 10,58 0,07  
B. Petrol 107 107 1,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru