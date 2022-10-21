***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. tarafından, 13 ayrı Müstakil Elektrik Depolama Tesisi Projesi'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Başvurular kapsamında, toplam 1.813 MWe yeni kurulu güç depolama kapasitesinin oluşturulması planlanmaktadır. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve yenilenebilir enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapma hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adım sayesinde portföyümüzü çeşitlendirmeye devam etmekteyiz.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşım yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073247BIST