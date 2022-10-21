***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 11:29
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş. tarafından, 13 ayrı Müstakil Elektrik Depolama Tesisi Projesi'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Başvurular kapsamında, toplam 1.813 MWe yeni kurulu güç depolama kapasitesinin oluşturulması planlanmaktadır. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve yenilenebilir enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapma hedefimiz doğrultusunda attığımız bu adım sayesinde portföyümüzü çeşitlendirmeye devam etmekteyiz.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşım yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073247
BIST
11:403.905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 4,50
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:4018,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:4018,1670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0411
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:40969,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,06
|Açılış
|: 969,22
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ERCB
|63,80
|209.838.693
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|362.693.109
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|19.070.726
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.868.573
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|59.229.091
|% 9,97
|
|ETILR
|8,73
|46.932.766
|% -5,93
|
|DAGHL
|28,68
|11.734.827
|% -4,40
|
|MZHLD
|116,50
|48.715.196
|% -4,27
|
|SONME
|43,48
|6.534.780
|% -3,55
|
|OZGYO
|3,64
|37.199.050
|% -3,45
|
|THYAO
|98,50
|2.145.397.591
|% -0,56
|
|TUPRS
|375,90
|1.421.556.424
|% 2,09
|
|YKBNK
|9,60
|894.278.710
|% -0,93
|
|HALKB
|8,84
|787.986.846
|% 1,61
|
|AKBNK
|15,58
|787.482.536
|% -1,08
|
|EKGYO
|4,50
|543.543.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,60
|894.278.710
|% -0,93
|
|HALKB
|8,84
|787.986.846
|% 1,61
|
|ISGYO
|7,24
|619.168.576
|% 9,20
|
|TSKB
|2,84
|242.295.740
|% 1,43
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5955
|18,6050
|% -0,01
|
|Euro
|18,1556
|18,1665
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,6849
|20,7887
|% -0,70
|
|Frank
|18,3919
|18,5027
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9350
|4,9597
|% 0,08
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-8,17
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.593
|6.702
|-7,00
|
|Yarım
|3.213
|3.277
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|
Seans Raporu
11:39
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-
11:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TTKOM, ASELS
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11:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, SASA, PGSUS
-
11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.05 ) 3, 450
-
11:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, ERCB, SMRTG, ORGE, MRSHL, KRVGD, KERVN
-
11:54
MAGEN, MTRKS, RUBNS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında