***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 15 Ocak 2023 tarihli basın açıklamasındaki Kaynak Bazlı Destekleme Mekanizması'na (AUF) ilişkin Şirket'imize iletilmiş her hangi bir geri ödeme talimatı veya soruşturma bildirimi bulunmamaktadır.Kamuoyunu saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102399BIST