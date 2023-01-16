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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 09:00
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 15 Ocak 2023 tarihli basın açıklamasındaki Kaynak Bazlı Destekleme Mekanizması'na (AUF) ilişkin Şirket'imize iletilmiş her hangi bir geri ödeme talimatı veya soruşturma bildirimi bulunmamaktadır.
Kamuoyunu saygıyla duyrulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102399


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ARMDA 307,00 19.037.647 % 10,00  
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Riyal 4,9870 5,0120 % 0,03  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.913 -8,07  
Altın Gr. 1.155 1.155 -4,91  
Cumhuriyet 7.777 7.895 -81,00  
Tam 7.813 7.873 63,00  
Yarım 3.807 3.852 30,00  
Çeyrek 1.909 1.926 15,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,12  
Gümüş Gr. 14,56 14,58 -0,08  
B. Petrol 84,54 84,54 -0,74  
Seans Raporu 11:56
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