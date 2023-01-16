***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 09:00
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 15 Ocak 2023 tarihli basın açıklamasındaki Kaynak Bazlı Destekleme Mekanizması'na (AUF) ilişkin Şirket'imize iletilmiş her hangi bir geri ödeme talimatı veya soruşturma bildirimi bulunmamaktadır.
Kamuoyunu saygıyla duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102399
BIST
11:565.059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 74,59
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.062
En Düşük
4.981
11:5618,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 19,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
11:5620,3048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0461
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2989
11:561.154,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.154,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler11:56
|SDTTR
|75,35
|339.656.886
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.579.560
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.336.292
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.037.647
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|525.042
|% 9,97
|
|ODAS
|8,46
|1.456.859.275
|% -8,44
|
|ULUFA
|7,02
|1.181.971
|% -8,12
|
|UZERB
|170,20
|274.703
|% -6,17
|
|TERA
|22,16
|10.224.335
|% -4,65
|
|BRKO
|5,40
|153.641
|% -4,59
|
|THYAO
|136,40
|2.364.479.668
|% 1,26
|
|KOZAL
|573,40
|2.131.762.119
|% 7,98
|
|ASELS
|57,00
|1.829.100.049
|% 3,17
|
|ODAS
|8,46
|1.456.859.275
|% -8,44
|
|KRDMD
|18,75
|1.306.152.090
|% 0,43
|
|ODAS
|8,46
|1.456.859.275
|% -8,44
|
|EKGYO
|8,02
|1.146.235.454
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,53
|1.127.176.030
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,75
|198.827.282
|% 4,56
|
|KRDMD
|18,75
|1.306.152.090
|% 0,43
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,7921
|% 0,05
|
|Euro
|20,2985
|20,3048
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,8317
|22,9462
|% -0,34
|
|Frank
|20,1909
|20,3125
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-8,07
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|7.777
|7.895
|-81,00
|
|Tam
|7.813
|7.873
|63,00
|
|Yarım
|3.807
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.909
|1.926
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,58
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-0,74
|
Seans Raporu
11:56
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12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, ISCTR
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12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 84 artarak (% 1.49 ) 4, 494
-
12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, UMPAS, SDTTR, DAGHL, ARMDA, DAGI, TMSN, ONCSM, KOZAA, VKING
-
12:11
TGSAS, EUHOL, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:11
TERA, EYGYO, SUMAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında