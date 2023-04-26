***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 09:06
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. tarafından, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile ‘'Aksa Göynük Termik Santrali Yardımcı Kaynak Güneş Enerjisi Santrali (GES) Anahtar Teslim Müteahhitlik İşi'' için sözleşme imzalanmıştır.
"Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141022
BIST
12:274.823
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -68,07
|Açılış
|: 4.886
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|Önceki Kapanış
|: 4.891
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4.901
En Düşük
4.819
12:2719,4330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 20,3650
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|Önceki Kapanış
|: 20,4000
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En Düşük
19,4034
12:2721,4762
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|Açılış
|: 1.249,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
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1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MIPAZ
|8,11
|27.069.895
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|81.140.658
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,40
|20.863.712
|% 8,76
|
|ULAS
|12,20
|2.455.324
|% 8,73
|
|BURCE
|76,65
|76.647.538
|% 7,20
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|IMASM
|33,80
|176.005.930
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,54
|1.653.957.718
|% -1,80
|
|THYAO
|131,20
|1.560.064.131
|% -1,87
|
|EREGL
|33,46
|1.181.458.862
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
|
|ISDMR
|31,84
|797.381.642
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,36
|330.948.798
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,46
|564.242.878
|% 0,26
|
|YKBNK
|9,89
|425.276.264
|% -0,10
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
|
|KOPOL
|43,54
|1.653.957.718
|% -1,80
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4281
|19,4330
|% 0,04
|
|Euro
|21,4618
|21,4762
|% 0,77
|
|Sterlin
|24,1683
|24,2895
|% 0,55
|
|Frank
|21,7723
|21,9034
|% 0,39
|
|Riyal
|5,1638
|5,1897
|% 0,01
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,89
|
|Cumhuriyet
|9.075
|9.213
|86,00
|
|Tam
|9.123
|9.292
|3,00
|
|Yarım
|4.456
|4.550
|15,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.289
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|0,52
|