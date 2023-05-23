***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş.'de 19 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Yeşilyurt, kariyer tercihi doğrultusunda 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı almış, Sn. Murat Yeşilyurt'un ayrılma kararı 22 Mayıs 2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sn. Murat Yeşilyurt, Şirket'imizde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği de yapmakta idi.Boşalan Bağımsız Yöentim Kurulu Üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Kurulu Tebliği uyarınca, Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Bağımsızlığı incelenip, uygunluğunun tespite edilmesi ile belirlenecek adayın, yapılacak ilk Genel Kurul'un sunulmak üzere, daha sonra alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153108BIST