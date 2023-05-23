***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2023 16:10
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de 19 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Yeşilyurt, kariyer tercihi doğrultusunda 17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı almış, Sn. Murat Yeşilyurt'un ayrılma kararı 22 Mayıs 2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sn. Murat Yeşilyurt, Şirket'imizde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği de yapmakta idi.
Boşalan Bağımsız Yöentim Kurulu Üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Kurulu Tebliği uyarınca, Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Bağımsızlığı incelenip, uygunluğunun tespite edilmesi ile belirlenecek adayın, yapılacak ilk Genel Kurul'un sunulmak üzere, daha sonra alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153108
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|RODRG
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|BURCE
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|% -9,45
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|ASTOR
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|2.275.471.091
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|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
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|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
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|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
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|ODAS
|5,69
|670.696.979
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|AKBNK
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Euro
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|21,4299
|% -0,10
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|Sterlin
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|24,7222
|% 0,13
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|Frank
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|22,1013
|% -0,05
|
|Riyal
|5,2779
|5,3044
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|1.966
|1.967
|-5,22
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.557
|4.780
|118,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,21
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|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,08
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|B. Petrol
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|76,94
|0,95
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
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Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
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17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de