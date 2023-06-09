***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25 Mayıs 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Sn. Murat Yeşilyurt 17 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında, ekte özgeçmişi ile bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Saniye Aslı Erem'in diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve ilgili atamanın Şirketimiz'in yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157593BIST