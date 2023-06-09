***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2023 12:23
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mayıs 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Sn. Murat Yeşilyurt 17 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında, ekte özgeçmişi ile bağımsızlık beyanı bulunan Sn. Saniye Aslı Erem'in diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve ilgili atamanın Şirketimiz'in yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157593
BIST
14:345.560
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 5,89
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.617
14:3423,3797
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2699
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
14:3425,2665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2002
|Açılış
|: 25,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
14:341.481,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,91
|Açılış
|: 1.481,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler14:34
|YAPRK
|49,08
|41.144.151
|% 10,00
|
|OSMEN
|107,40
|64.212.446
|% 9,98
|
|EGPRO
|100,60
|74.627.364
|% 9,95
|
|ERBOS
|137,10
|92.826.024
|% 9,94
|
|BURVA
|59,15
|22.560.178
|% 9,94
|
|DOGUB
|13,61
|7.725.648
|% -9,99
|
|IMASM
|15,94
|801.147.044
|% -9,74
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|KLRHO
|12,75
|149.636.969
|% -6,80
|
|THYAO
|173,40
|6.426.682.689
|% 1,05
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|EREGL
|36,78
|2.667.081.408
|% 0,77
|
|SASA
|65,90
|1.633.865.687
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,40
|1.603.045.348
|% -1,34
|
|EKGYO
|7,91
|1.268.786.548
|% 0,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.200.797.715
|% 3,21
|
|YKBNK
|12,23
|1.483.126.955
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,40
|1.506.762.022
|% -1,40
|
|SKBNK
|2,62
|236.627.934
|% 1,95
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3525
|23,3797
|% 1,17
|
|Euro
|25,2135
|25,2665
|% 0,80
|
|Sterlin
|29,3285
|29,4756
|% 1,31
|
|Frank
|25,8725
|26,0283
|% 1,02
|
|Riyal
|6,2293
|6,2606
|% 1,34
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|19,91
|
|Cumhuriyet
|9.848
|9.997
|-38,00
|
|Tam
|9.791
|10.058
|-38,30
|
|Yarım
|4.819
|4.893
|24,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.454
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,38
|0,33
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49SANEL
Yüzde 6.43 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 630, 682 adet işlem
-
14:48SNPAM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 440 adet işlem
-
14:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, ISCTR
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 64 kaybederek (% -0.17 ) 5, 009
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, ERBOS, YAPRK, BURVA, AYCES, EGPRO