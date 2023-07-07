***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 18:04
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de 9 Haziran 2023 tarihinden bu yana Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Saniye Aslı Erem, kariyer tercihi doğrultusunda 5 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılma kararı almış, Sn. Saniye Aslı Erem'in ayrılma kararı 5 Temmuz 2023 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sn. Saniye Aslı Erem, Şirket'imizde Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği de yapmakta idi. Boşalan Bağımsız Yöentim Kurulu Üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Kurulu Tebliği uyarınca, Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Bağımsızlığı incelenip, uygunluğunun tespite edilmesi ile belirlenecek adayın, yapılacak ilk Genel Kurul'un sunulmak üzere, daha sonra alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167477
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|DOBUR
|46,86
|21.991.014
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|MACKO
|87,30
|352.671.817
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|IHAAS
|29,98
|213.431.796
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|DGGYO
|33,46
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|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
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|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
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|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
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|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
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|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
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|DOHOL
|10,92
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|KRDMD
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|2.933.492.044
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|Sterlin
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