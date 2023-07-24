***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 09:07
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir. Akabinde bu projelere ek olarak Depolamalı Güneş ve Rüzgar enerji santral başvuruları da yapılmıştır. Ön lisans başvurularımız kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW , Afyonkarahisar'da 110,76 MW olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir'de 50 MW ,Eskişehir'de 50MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulumuna ek olarak Eskişehir'de ikinci bir 50 MW önlisans hakkımızı da alınmış olup 150 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrali ve toplamda 443 MW kurulu güce ulaşılmıştır. Değerlendirme süreci devam eden diğer önlisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir. "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174424
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10:226.747
En Düşük
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|: 0,88%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 6.688
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6.690
En Yüksek
6.749
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En Yüksek
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|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,0700
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 30,1500
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|Açılış
|: 1.702,52
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En Düşük
1.694,42
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|15.022.880
|% 10,00
|
|OYAYO
|33,88
|10.653.105
|% 10,00
|
|EDIP
|22,94
|37.783.663
|% 9,97
|
|TRILC
|12,24
|55.187.603
|% 9,97
|
|UZERB
|202,50
|424.440
|% -10,00
|
|EUYO
|13,30
|127.627
|% -9,95
|
|VKING
|34,80
|7.036.187
|% -6,35
|
|GRNYO
|8,47
|5.712.113
|% -6,31
|
|AYCES
|179,10
|5.603.724
|% -4,33
|
|ASTOR
|106,70
|1.559.098.559
|% 10,00
|
|THYAO
|224,40
|1.278.276.716
|% 0,36
|
|TUPRS
|93,20
|786.901.502
|% 1,97
|
|EUPWR
|189,50
|764.791.294
|% 8,35
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|ZOREN
|4,16
|471.403.305
|% 4,26
|
|ODAS
|10,68
|543.983.714
|% 3,19
|
|EKGYO
|8,35
|379.146.247
|% 0,85
|
|AKFGY
|5,28
|145.358.758
|% 1,93
|
|CEMAS
|2,03
|49.871.048
|% 2,53
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9481
|26,9538
|% -0,05
|
|Euro
|29,8607
|29,8779
|% -0,28
|
|Sterlin
|34,5834
|34,7569
|% 0,07
|
|Frank
|31,0179
|31,2047
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1651
|7,2010
|% -0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|11.407
|11.580
|28,00
|
|Tam
|11.118
|11.243
|-66,00
|
|Yarım
|5.559
|5.647
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,52
|80,52
|-0,36
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