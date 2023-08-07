***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 09:20
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir. Akabinde bu projelere ek olarak Depolamalı Güneş ve Rüzgar enerji santral başvuruları da yapılmıştır. Ön lisans başvurularımız kapsamında EPDK tarafından Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW, Afyonkarahisar'da 110,76 MW olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir'de 50 MW, Eskişehir'de 2 ayrı proje olarak toplamda 100 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulumuna ek olarak Balıkesir'de 118,04 MW depolamalı rüzgâr enerji santrali önlisans hakkımızı da almış olup 411,04 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santraline ve toplamda 561,04 MW kurulu güce ulaşılmıştır. Değerlendirme süreci devam eden diğer önlisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir. "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181245
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|: 27,0150
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|Açılış
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|: 1.680,89
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MIPAZ
|28,60
|18.440.280
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.660.795
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.256
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|167.539.963
|% -9,96
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|ATAKP
|63,55
|534.178.624
|% -6,54
|
|CVKMD
|293,60
|377.271.528
|% -6,53
|
|THYAO
|264,90
|7.581.850.530
|% 6,47
|
|KLSER
|51,95
|2.922.808.770
|% 6,76
|
|SASA
|60,10
|2.692.934.321
|% -5,95
|
|SISE
|53,55
|2.156.602.436
|% -2,37
|
|EKGYO
|9,08
|1.928.847.981
|% 2,48
|
|EKGYO
|9,08
|1.928.847.981
|% 2,48
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|YKBNK
|14,42
|989.019.440
|% -0,28
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|KLSER
|51,95
|2.922.808.770
|% 6,76
|
|ISCTR
|15,94
|884.168.001
|% -0,75
|
|ZOREN
|4,23
|232.598.073
|% -1,40
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9925
|27,0037
|% 0,33
|
|Euro
|29,6517
|29,6688
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2493
|34,4210
|% 0,10
|
|Frank
|30,7015
|30,8864
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1762
|7,2122
|% 0,33
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,80
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.969
|11.044
|-60,00
|
|Yarım
|5.489
|5.548
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.774
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,08
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|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
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Seans Raporu
11:52
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12:07KLSER
Yüzde 6.66 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 945, 069 adet işlem
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12:06LINK
Yüzde 4.39 oranında artışla 66.65 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 149 adet işlem
-
12:05KERVT
Yüzde 4.13 oranında artışla 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 058, 587 adet işlem
-
12:04KRONT
Yüzde 8.49 oranında artışla 30.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 631 adet işlem
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12:03XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 48, 829.00 milyon TL de