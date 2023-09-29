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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2023 18:25
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 7 Temmuz 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Sn. Saniye Aslı Erem 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan istifa etmişti.    Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu kapsamında, ekte özgeçmişi ile bağımsızlık beyanı bulunan Sn. İlkay Demirdağ'ın diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve ilgili atamanın Şirketimiz'in yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198314


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