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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.11.2023 18:45
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca, Sn. Sena Atay 20 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak göreve başlamıştır. 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden ve 2010 yılında Koç Üniversitesi Finans Yüksek Lisans programından mezun olan Sn. Sena Atay, kariyerine QNB Finans Yatırım'da management trainee olarak başlamış, 15 yılın üzerinde Türkiye ve Danimarka'da çeşitli banka ve aracı kuruluşlarda farklı pozisyonlarda görev almıştır. Son olarak Akiş GYO'da Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219003


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