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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.12.2023 09:43
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri'nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi ön lisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir. Akabinde bu projelere ek olarak Depolamalı Güneş ve Rüzgâr enerji santral başvuruları da yapılmıştır. 
Ön lisans başvurularımız kapsamında EPDK tarafından, Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW, Afyonkarahisar'da 110,76 MW, Balıkesir'de 118,04 MW ve Eskişehir'de 140,91 MW'a ek olarak, Kayseri'de 88,96 MW depolamalı rüzgâr enerji santrali ön lisansımız onaylanmıştır. Depolamalı rüzgâr enerji santrali 683,95 MW kurulu gücüne ulaşmıştır. Kırşehir'de 50 MW, Eskişehir'de 100 MW, Gaziantep'te 40,5 MW olmak üzere toplamda 190,5 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulumu ile toplamda depolamalı RES VE GES kurulu gücümüz 831,41 MW ulaşılmıştır.
"Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221748


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